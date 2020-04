Moosbrugger: Österreich kann vertrauen - Unsere Bauern liefern ganz sicher

AMA-Marketing informiert Öffentlichkeit - Kampagne "Unsere Bauern liefern"

Wien (OTS) - "Die Österreicherinnen und Österreicher können sich auf unsere Bäuerinnen und Bauern voll und ganz verlassen. Sie liefern ihnen, was sie zum Leben brauchen: Das sind in erster Linie täglich frische Lebensmittel bester Qualität, das sind aber auch Wärme und Energie. Auf unsere Land- und Forstwirtschaft ist Verlass - auch und gerade in Krisenzeiten. Dieses Vertrauen ist Thema einer vor Kurzem gestarteten Kampagne der AMA-Marketing, die die Bevölkerung über diese umfassenden Leistungen unserer Landwirtschaft in allen Medien informiert. Wir wissen, dass die Kunden jetzt verstärkt regionale Angebote nachfragen. Regionalität ist mit der Krise noch stärker in den Mittelpunkt der Kaufentscheidung gerückt. Das Ziel der neuen Kampagne und unser Ziel ist es, dieses Vertrauen in die heimischen Produkte zu stärken und auch für die Zeit nach der Krise zu sichern", erklärte Landwirtschaftskammer (LK) Österreich-Präsident Josef Moosbrugger.



Die Kampagne der AMA-Marketing ist breit angelegt: Sie besteht aus TV-Spots, aus Inseraten in Printmedien und aus Auftritten in den sozialen Medien. Dazu wird das Thema Versorgungssicherheit in sogenannten Erklärvideos aufgearbeitet. Darüber hinaus werden in weiterer Folge die einzelnen Produktgruppen stärker in den Mittelpunkt gerückt. Insgesamt ist geplant, diese Informations- und Vertrauensoffensive bis Ende Juni fortzuführen.



AMA-Gütesiegel stark gefragt



"In den letzten Wochen zeigte sich sowohl bei landwirtschaftlichen Erzeugern als auch bei Verarbeitungsbetrieben ein ganz starkes Interesse am AMA-Gütesiegel. Das beweist uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir auf Klasse statt auf Masse setzen. Wir wollen diesen Weg auch nach der Krise weitergehen und dazu brauchen wir die positive Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelhandel und das Vertrauen der Konsumenten", so Moosbrugger abschließend. (Schluss)

