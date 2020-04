So finden Sie den perfekten Rechtsanwalt

Oft ist es für Mandanten nicht so leicht, schnell den passenden Rechtsanwalt zu finden. Das Start-Up „advolist.at“ erleichtert die Suche nach dem Rechtsanwalt.

Wien (OTS) - In Österreich gibt es mittlerweile knapp 7.000 Rechtsanwälte. Die meisten Anwälte oder Kanzleien sind in Wien zu finden. Gerade in großen Ballungszentren wie Linz, Salzburg, Innsbruck oder Graz gibt es ein dichtes Angebot an Anwälten und somit ist auch die Entscheidungsfindung, welchen Juristen man konsultiert, zusätzlich erschwert.

Welche Faktoren müssen bei der Wahl des Rechtsanwaltes berücksichtigt werden?

Der kontaktierte Rechtsanwalt sollte in aller erster Linie auf das jeweilige Rechtsgebiet spezialisiert sein und auch dementsprechende Erfahrung haben. Wenn Sie beispielsweise einen Rechtsanwalt in Zusammenhang mit einer Scheidung benötigen, dann sollten Sie folglich einen versierten Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Familienrecht kontaktieren.

Die Bedeutung von Onlinebewertungen

Bewertungen von anderen Mandanten können ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Anwaltes sein. Es empfiehlt sich jedoch nicht nur auf die klassischen Punktebewertungen (z.B Sterne) zu achten, sondern vielmehr auch die tatsächlichen Rezensionstexte zu lesen.

Wie bereite ich mich auf einen Termin beim Anwalt vor?

Achten Sie darauf, alle relevanten Dokumente und Unterlagen im Vorhinein zu sammeln und bei dem ersten Termin, soweit möglich, gleich mitzunehmen. So kann sich der Rechtsanwalt sofort Klarheit über den Sachverhalt verschaffen. Weiters sollten Sie versuchen sich an alle essentiellen Details zur jeweiligen Angelegenheit zu erinnern. Auch Einzelheiten, betreffend den Fall, können im weiteren Verfahrensverlauf ausschlaggebend sein.

