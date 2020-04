Ludwig/Hanke/Ruck: „Wien hält zusammen“ – Neue Online-Plattform in Zeiten von Corona

Neue Website der Stadt bündelt Infos zu Einkaufsmöglichkeiten, Online-Veranstaltungen, #bleibdaheim-Tipps und Hilfsangebote – Zusammenarbeit mit WKW und ORF

Wien (OTS/RK) - Die Corona-Situation ist eine Herausforderung für alle Wienerinnen und Wiener. In der Krise werden – abseits von Fragen zur Gesundheit – immer wieder Fragen des täglichen Zusammenlebens in Zeiten von „physical distancing“ laut. Die häufigsten Fragen, die über die Gesundheits-Nummer 1450, an die Soforthilfe-Hotline 01/4000-4001 aber auch den WienBot gestellt werden, betreffen die Möglichkeiten der Essensbestellung, Einkauf, Unterstützung bei der Alltagserledigung, finanzielle Hilfe bis hin zu digitalen Kultur-Angeboten oder Unterhaltung für Kinder. Auf diese häufig gestellten Fragen reagiert die Stadt jetzt mit einem neuen, gebündelten Info- und Service-Paket – zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Wienerinnen und Wiener in Zeiten von Corona.

Die Stadt Wien, Wirtschaftskammer und ORF haben jetzt die Plattform „Wien hält zusammen“ auf die Beine gestellt, die vieles in einem ersten Schritt abdecken soll, aber auch für andere Kooperationen offen ist.

„Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien und dem ORF hat die Stadt Wien für die Wienerinnen und Wiener eine Plattform geschaffen, auf der sie alle Informationen rund ums Einkaufen in Wien, Kunst und Kultur, Online-Veranstaltungen und auch Tipps für zu Hause erhalten. In Wien stehen wir in dieser schwierigen Zeit zusammen,“ zeigt sich Bürgermeister Michael Ludwig entschlossen.

Wirtschafts- und Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke: „Die Wienerinnen und Wiener können mit Hilfe dieser Plattform online bei mehr als 1.000 Wiener Geschäften in ihrer Umgebung einkaufen. So wollen wir die Menschen dazu bringen, bewusst lokal einzukaufen und nicht mehr bei Online-Riesen aus Übersee. Es ist uns sehr wichtig, die Wiener Betriebe in dieser Zeit zu unterstützen.“

Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck: „Zusammen müssen wir alle Anstrengungen setzen, um gemeinsam diese für uns alle schwierige Zeit möglichst unbeschadet zu überstehen. Die regionale Wirtschaft bestmöglich am Laufen zu halten, Arbeitsplätze zu sichern und auch nach der Krise schnell zu starten, sind dabei zentrale Ziele. Unsere neue Plattform leistet dafür einen wesentlichen Beitrag.“

Unter www.wien.gv.at/zusammen steht jetzt ein erstes Angebot für lokale Einkaufsmöglichkeiten mit mehr als 1.000 teilnehmenden Wiener Unternehmen. Damit können Wienerinnen und Wiener regionale Unternehmen unterstützten und Angebote wie das Lieferservice der Wiener Märkte nutzen. Ebenso online gesammelt sind „#BleibDaheim-Tipps“, digitale Lernangebote für Kinder wie die Gratis-Online-Lernhilfe der Stadt oder die digitale Bibliothek der städtischen Büchereien. Außerdem bündelt die Seite digitale Kulturangebote wie Online-Touren von Museen und Online-Kulturveranstaltungen wie die Übertragungen aus dem Rabenhof, die „Corona-Lesungen“ mit Autorinnen und Autoren der Büchereien oder das neue Online-Format der Wiener Vorlesungen im Netz.

Das Angebot auf „Wien hält zusammen“ soll noch weiter wachsen und kann von den Wienerinnen und Wienern mitgestaltet werden. Die Stadt Wien begrüßt die zahlreichen privaten Initiativen, die in den letzten Wochen entstanden sind und möchte mit diesen kooperieren. Vorschläge zu Unternehmen, Veranstaltungen etc. werden unter zusammen@wien.gv.at entgegengenommen und nach einer redaktionellen Prüfung auf der Seite aufgenommen.

Die neue Seite „Wien hält zusammen“ ersetzt nicht die Info-Seite der Stadt zum Corona-Virus mit Verhaltensregeln, News und Updates in mehreren Sprachen unter www.wien.gv.at/coronavirus.

