Ethik-Berater der EU-Kommission: Wir brauchen mehr Solidarität in Europa

EU-Beratungsgremium veröffentlicht Stellungnahme: "Europäische Solidarität und Schutz fundamentaler Rechte”

Wien (OTS) - Die COVID19-Pandemie wird ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaften noch lange nach den unmittelbaren Auswirkungen des Virus hinterlassen. Die Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien ruft in ihrer jüngsten Stellungnahme zu Solidarität auf europäischer und globaler Ebene auf: Die globale Pandemie verlange von uns nicht nur, dass wir unsere Gesundheitssysteme stärken, sondern auch unsere Solidarität - und das nicht nur mit Menschen im eigenen Land. Neben zahlreichen positiven Beispielen der gegenseitigen Unterstützung sehen wir leider auch Menschen, "die an den nationalen Grenzen gestrandet sind, und Politiker, die die Not der Flüchtlinge gegen das Leiden der Menschen in Europa ausspielen”, so heißt es in der Stellungnahme.

"Es geht darum, ungeachtet jeglicher Grenzen jene Menschen und jene Staaten zu unterstützen, die die Krise am härtesten trifft - sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich" appeliert Barbara Prainsack.

Barbara Prainsack ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Als Mitglied dieses ständigen Beratungsgremiums der Europäischen Kommission ist sie eine der Verfasser*innen der Stellungnahme.

