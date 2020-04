Blumen und Osterdeko werden heuer geliefert

Viele heimische Gärtner und Floristen bieten Lieferservice

Wien (OTS) - Die heimischen Gärtnereien und Baumschulen sind für den blühenden Start in den Frühling gerüstet. Die Gewächshäuser quellen über und die prächtigen Pflanzen wollen an ihren Bestimmungsort. Produzierende Betriebe haben geöffnet, viele andere Gärtnereien und Floristen bieten Online-Shops und einen Lieferservice an (www.zumgaertner.at, www.gartenbau.or.at, www.ihr-florist.at).



3,8 Mio. Haushalte gibt es laut Motivanalyse der AMA in Österreich. Neun von zehn Haushalten haben einen Garten, Balkon und/oder eine Terrasse, die zum Garteln genutzt werden. Hobbygärtner lieben Selbstversorgung: Drei Viertel aller Befragten ziehen Gemüse und Kräuter im eigenen Garten. Hier führen Paradeiser die Hitliste an. Dahinter folgen mehrjährige Pflanzen wie Rosen oder Sträucher.



Zeit zum Garteln nutzen



"Die warme Witterung der nächsten Tage und die verordnete Zeit zu Hause nutzen viele Hobbygärtner, um ihren Garten oder Balkon auf Vordermann zu bringen", meint Micaela Schantl, Leiterin des AMA-Blumenmarketings. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Bäume und Sträucher zu pflanzen, wenn der Boden nicht mehr gefroren ist. Auch erste Beet- und Balkonblumen, Kräuter und Gemüsejungpflanzen können ausgesetzt werden, sofern man sie in kalten Nächten gegen Frost schützen kann.



"Heuer sehnen wir uns besonders nach bunten Akzenten in unserer unmittelbaren Umgebung. Ein schön gestalteter Garten beziehungsweise Balkon oder eine blühende Wohnung können uns in den nächsten Wochen helfen, die Stimmung und das Wohlbefinden zu heben. Ostersträuche und Gestecke schmücken die Wohnung und bringen den Frühling in die eigenen vier Wände. Floristen liefern die Blumengrüße auch an liebe Familienmitglieder, die wir derzeit nicht sehen können", empfiehlt Schantl.



Gartenbau in Österreich



Laut letzter Gartenbauerhebung im Oktober 2015 gibt es in Österreich 1.200 Gartenbaubetriebe. Sie bewirtschaften eine Fläche von 1.963 ha. Mit 518 ha hat Oberösterreich die meisten Gartenbauflächen, gefolgt von Wien mit 382 ha und der Steiermark mit 338 ha.



Je nach Witterung starten die heimischen Gartenbaubetriebe Anfang bis Ende April in die Sommerblumensaison. Diese trägt 35 bis 50% zum Jahresumsatz in den Gärtnereien bei. Rund 100 verschiedene Arten führt ein durchschnittlicher Gärtner. Mehr als ein Drittel davon entfällt auf Balkonpflanzen, rund 25% auf Beetpflanzen. (Schluss)

