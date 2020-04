Nikolaihof: Internationaler Spitzenplatz für Kochbuch aus der Wachau

„Kochen mit der Kraft der Natur“ - weltbestes Kochbuch für Naturmedizin

Mautern (OTS) - Große Freude am international renommierten Nikolaihof Wachau in Niederösterreich. Bei den 25. „Gourmand World Cookbook Awards“ in China – der Oscarverleihung unter den Kochbuchautorinnen und -autoren – ist Seniorchefin Christine Saahs mit Platz 1 ausgezeichnet worden. Demnach hat sich ihr Kochbuch „Kochen mit der Kraft der Natur - Wie die Liebe in den Kochtopf kommt" in der Kategorie Naturmedizin („Nature as Medicine“) gegen die nominierten Mitbewerberinnen und Mitbewerber aus China, Malaysia, Australien und Frankreich durchgesetzt. Insgesamt sind in unterschiedlichen Kategorien Werke aus 106 Staaten der Welt nominiert worden.

„Ich bin unglaublich dankbar über diese Auszeichnung für mein Schaffen, das Weingut, aber auch für das Tourismusland Niederösterreich. Es ist ein sehr schönes Zeichen der Wertschätzung, denn ein Kochbuch ist im Grunde genommen wie ein Kind. Auch beim Schreiben und Gestalten braucht es viel Geduld, Liebe zum Detail, Aufmerksamkeit und viel Zeit. Dass das belohnt wird, ist eine tolle Anerkennung“, so Saahs. Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Awards sollen samt Preisverleihung vom 3. bis 7. Juni in Paris und vom 1. bis 4. November in China stattfinden – allerdings unter unsicheren Vorzeichen. „Noch steht in den Sternen, ob die Feierlichkeiten stattfinden können. Den Preis würde ich aber sehr gerne persönlich entgegennehmen“,betont Saahs.

In „Kochen mit der Kraft der Natur - Wie die Liebe in den Kochtopf kommt" hat Christine Saahs Rezepte zusammengetragen, die Körper und Geist beflügeln. Heilpflanzen aus Wald und Wiese wandern dabei ebenso in den Kochtopf wie frisches, regionales Obst, Gemüse und - in Maßen - Fleisch. Auch die Schönheit kommt nicht zu kurz: In einem eigenen Kapitel verrät die Autorin, wie man selbst natürliche Salben und Öle herstellt.

Zur Autorin und dem Nikolaihof Wachau

Christine Saahs lebt mit ihrer Familie am Nikolaihof Wachau - einem Weingut, das mit seiner 2.000-jährigen Geschichte zu den ältesten Weingütern Österreichs zählt. Seit 1971 wird hier - im Einklang mit der Natur und ihren Nützlingen - nach den biodynamischen Richtlinien gearbeitet. Die Pioniere des Nikolaihofs waren damit nicht nur in Österreich ihrer Zeit voraus, sondern zählen auch weltweit zu den Vorreitern im streng biodynamisch, Demeter zertifizierten Weinbau. Das findet auch weltweit Anerkennung – Weine des Hauses werden in rund 45 Länder der Welt exportiert.

Rückfragen & Kontakt:

Nikolaihof Wachau

3512 Mautern

Tel.: +43 2732 82 901



Die Bücher von Christine Saahs sind im Online-Hofladen der hauseigenen Kosmetikmarke dieNikolai unter www.dienikolai.at erhältlich.