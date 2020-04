Erste Computer an Schülerinnen und Schüler in einkommensschwachen Familien werden ausgeliefert

Österreichweite Schul-Initiative COMPUTER FÜR ALLE

Gesundheitsvorsorge ist das eine, aber auch die Chancengerechtigkeit im Bildungszugang von Kindern muss gewahrt bleiben Mag. (FH) Karina Tajmar, MA, MSc, Ideengeberin und Inhaberin der Agentur CM Creative

Wir haben auf eigene Kosten die Vernetzungsplattform www.computer-fuer-alle.at entwickelt sowie einige Computer gespendet. Wir hoffen jetzt auf die zahlreiche Unterstützung von Institutionen, der Wirtschaft und Privatpersonen, um möglichst viele sozial benachteiligte Kinder über Schulen mit Standcomputern, Laptops oder Tablets für zu Hause auszustatten. Das ist unser Beitrag in dieser globalen Krise. Mag. (FH) Karina Tajmar, MA, MSc, Ideengeberin und Inhaberin der Agentur CM Creative

Wien (OTS) - Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Haushalten sind besonders in der Corona-Krise beim Zugang zum E-Learning benachteiligt. Die österreichweite Initiative www.computer-fuer-alle.at vernetzt Unternehmen und PrivatspenderInnen mit Schulen, damit alle Kinder in Österreich Zugang zu Bildung haben.

In Krisenzeiten ist es besonders wichtig, niemanden zurückzulassen. Schulbildung ist eine Bildung für die Zukunft, daher ist es jetzt besonders wichtig, dass alle Kinder in Österreich auch zukunftsfit bleiben. „Arme Kinder sollen nicht zu armen Erwachsenen werden“, mahnt Dr. Johann Schmit, Präsident des Österreichischen Wirtschaftsforums und Partner der Aktion.

Die Vernetzungsplattform www.computer-fuer-alle.at wurde für eine erste Testphase am 23.03.2020 live geschaltet. In dieser kurzen Zeit haben bereits rund 160 Schulen aus 8 Bundesländern gemeldet, dass knapp 4.200 Computer für sozial benachteiligte SchülerInnen und Schüler benötigt würden. Großer Dank gilt dem ersten Unternehmen AfB social & green IT, das zahlreiche Computer der Aktion zugesagt hat: die Niederlassung Klagenfurt spendet 20 Laptops sowie 20 Standcomputer und Monitore. Die Birgit Priklopil Steuerberatung unterstützt das Projekt mit der Charity-Buchhaltung. Weiterer Dank gilt den ersten Geld- und Sachspenden von Privatpersonen. 46 Computer werden schon am kommenden Montag an Schulen in Wien und Kärnten ausgeliefert.

"Gesundheitsvorsorge ist das eine, aber auch die Chancengerechtigkeit im Bildungszugang von Kindern muss gewahrt bleiben" , so Mag. (FH) Karina Tajmar, MA, MSc, Ideengeberin und Inhaberin der Agentur CM Creative in Wien und Barcelona. " Wir haben auf eigene Kosten die Vernetzungsplattform www.computer-fuer-alle.at entwickelt sowie einige Computer gespendet. Wir hoffen jetzt auf die zahlreiche Unterstützung von Institutionen, der Wirtschaft und Privatpersonen, um möglichst viele sozial benachteiligte Kinder über Schulen mit Standcomputern, Laptops oder Tablets für zu Hause auszustatten. Das ist unser Beitrag in dieser globalen Krise."

Mit der Initiative „Computer für Alle“ wird die Tür zum E-Learning, vor allem für sozial benachteiligte Schüler und Schülerinnen, geöffnet.

Das Herzstück der Kampagne ist die Vernetzungsplattform www.computer-fuer-alle.at Hier registrieren sich Hardware- und GeldspenderInnen sowie alle anderen KooperationspartnerInnen. So können mit nur wenigen Klicks Privatpersonen und Unternehmen Schulen Computer zur Verfügung stellen. Die Schulen melden auf der Plattform, wie viele Computer benötigt werden, da Lehrer am besten Bescheid wissen, welche SchülerInnen Hardware-Unterstützung benötigen. Die gespendeten Computer werden an die Schulen geliefert. Danach werden sie von den IT-Beauftragten in den Schulen überprüft und eventuelle fehlende Lizenzen sowie notwendige Software für das E-Learning installiert.

UNTERSTÜTZEN SIE JETZT - mit einer Einzahlung auf das Spendenkonto

Österreichisches Wirtschaftsforum – Aktion Computer für Alle

ERSTE BANK AT23 2011 1824 4505 7600

SCHUL-INITIATIVE FÜR SOZIAL BENACHTEILIGTE KINDER: COMPUTER FÜR ALLE Jetzt mit Computer- oder Geldspenden unterstützen

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Karina Tajmar, MA, MSc, Agentur CM Creative

E. ktajmar @ cm-creative.net | M. 0699 814 974 34