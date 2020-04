ÖWA Plus 2019-IV: krone.at erzielt mit 2.989.470 Unique Usern neuen Leserrekord

Wien (OTS) - Den absoluten Bestwert in seiner Geschichte weist die soeben veröffentlichte ÖWA Plus dem „Krone“-Digitalangebot für das 4. Quartal 2019 aus. 2.989.470 Unique User (UU) – so viele wie nie zuvor – besuchten pro Monat die krone.at-Seiten. Mit rund 45,5 Prozent Reichweite hat krone.at die eigene Bestmarkt der Anzahl an Unique Usern übertroffen und befindet sich unter den Top 3 der ausgewiesenen Einzelangebote.

Wie schon in den Vorquartalen geht dabei der Reichweitenzuwachs klar auf das Konto der Mobilnutzung. Mehr als 66 Prozent aller krone.at-User – nutzen das Digitalangebot der Kronen Zeitung per mobile devices. Parallel dazu konnte krone.at die stationäre Nutzung um 27,60 Prozent steigern.

Doch nicht nur die aktuellen ÖWA Plus-Daten untermauern den digitalen Erfolgskurs der „Krone“. Auch im Social Media Bereich ist die Kronen Zeitung eine Klasse für sich unter Österreichs Online-Tageszeitungen. So konnte krone.at im März 2020 – laut Storyclash – fast 4 Millionen Interaktionen für sich verbuchen. Das sind die meisten Interaktionen einer Tageszeitung im österreichischen Social Media-Ranking.

Michael Eder, Geschäftsführer Krone Multimedia (KMM): "krone.at gibt den Menschen in dieser herausfordernden Zeit Sicherheit und Orientierung und überzeugt durch Aktualität und journalistische Qualität. Neue Nachrichtenformate, laufende Übertragungen von aktuellen Pressekonferenzen und verlässliche Information auf allen Kanälen zeigen mehr denn je wie wichtig krone.at aktuell ist. Besonders stark ist das Interesse an unseren Videoinhalten gestiegen, die täglich mehrmals produzierten Eigenformate aus den krone.at-Studios erreichen derzeit Spitzenwerte von bis zu 1.500.000 Abrufen täglich."

Quellen: ÖWA Plus 2019-IV / Angaben auf Basis der Internetnutzer für einen durchschnittlichen Monat

Rückfragen & Kontakt:

Krone Multimedia GesmbH & Co KG

Nina Leber, MA

Tel: +43 (0)5 7060 23517

E-Mail: n.leber @ krone.at