Procter & Gamble unterstützt Hilfsorganisationen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie

Schwalbach am Taunus (ots) -

Europaweite Nothilfe für das Rote Kreuz und den Roten Halbmond

P&G stellt in Europa Haushalts- und Hygieneprodukte, Gesundheitsleistungen und Desinfektionsmittel im Wert von rund 10 Millionen USD als Spenden zur Verfügung

Standorte Spittal (Kärnten) und Worms produzieren Hand- und Oberflächen-Desinfektionsmittel

Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G) verstärkt sein Engagement bei der Nothilfe in der Coronakrise: Die Zusammenarbeit mit internationalen Hilfsorganisationen wird ausgeweitet, zudem stellt P&G große Mengen an Desinfektionsmitteln zur Verfügung und richtet neue Produktionsanlagen zur Herstellung von Mundschutz ein.

Im Einzelnen unterstützt P&G das Netzwerk des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds, um europaweit bei der COVID-19-Pandemie Nothilfe zu leisten. Im Zuge der Hilfsmaßnahmen werden Produktspenden im Wert von rund 10 Millionen USD für die persönliche Gesundheit und die Hygiene im Haushalt sowie zur Hand- und Oberflächen-Desinfektion zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt finanzielle Unterstützung für Menschen und Familien in Not, ältere Mitmenschen und für Menschen, die im medizinischen Sektor und in der Pflege arbeiten. Als Sofortmaßnahme spendet P&G hier eine Million USD zur Unterstützung des Spendenaufrufs COVID-19 der Internationalen Rot-Kreuz-Gesellschaften (IFRC) sowie der Bemühungen einzelner nationaler Rot-Kreuz und Rot-Halbmond-Organisationen in Europa.

Darüber hinaus stellt P&G in den Werken Spittal (Kärnten) und Worms spezielle Hand- und Oberflächendesinfektionsmittel her. Die dazu nötigen Produktionsprozesse sind bereits angelaufen. P&G sorgt damit dafür, dass die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin sicher arbeiten können, und dass gleichzeitig Krankenhäuser, Gesundheitsbehörden und Hilfsorganisationen mit für die Hygiene und den Gesundheitsschutz wichtigen Desinfektionsmitteln bei ihrer Arbeit unterstützt werden können. Neben diesen Sofortmaßnahmen baut P&G in Deutschland neue Produktionskapazitäten zur Herstellung von Mundschutz auf, die Gesundheitsbehörden und Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Franz-Olaf Kallerhoff, Vorsitzender der Geschäftsführung von Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Alle sind aufgerufen, in dieser noch nie dagewesenen Situation zu helfen. Für uns bei Procter & Gamble heißt das, zum einen weiterhin verläßlich die Produkte herzustellen und zu liefern, die die Menschen im Alltag benötigen und die wichtig für die tägliche Hygiene sind. Dazu gehören Haushaltsreiniger, Spülmittel, Windeln, Inkontinenzprodukte, Shampoo, Zahnpasta oder auch Rasierklingen oder Zahnbürsten. Gleichzeitig wollen wir unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten dazu einsetzen, dringend benötigten Mundschutz und Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. Wir sind mit unseren Marken und Produkten seit 60 Jahren ein fester Bestandteil des Alltags in Deutschland und wir entwickeln, produzieren und verteilen hier an 12 Standorten. Die Menschen schenken unseren Marken ihr Vertrauen. Heute gilt es, dieses Vertrauen zu rechtfertigen, indem wir unsere Fähigkeiten mit in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Ein großer Dank richtet sich an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dieser schwierigen Zeit Beeindruckendes leisten."

HINWEIS:

Spendenanfragen in Deutschland können ab sofort per E-Mail an Corona-Spendenanfrage.im @ pg.com gerichtet werden.

Weitere Informationen zur Nothilfe von Procter & Gamble in der Coronakrise unter: https://de.pg.com/blogs/

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken Finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Rückfragen & Kontakt:

P&G, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.

Nina Knecht, Tel.: 06196 89 8760, E-Mail: knecht.n @ pg.com