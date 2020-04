Über 1.000 Kunden nach dem ersten Tag: bank99 mit fulminantem Start

Wien (OTS) - Trotz der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Krise ist gestern, Mittwoch, der technische Start der bank99 erfolgreich über die Bühne gegangen. Schon über 1.000 Österreicherinnen und Österreicher haben sich für die bank99 entschieden.

Durch die einfachen Online-Angebote können Interessierte innerhalb weniger Minuten direkt von zuhause aus ihr neues bank99-Konto eröffnen. Das Online Banking ist direkt im Internetbrowser oder mittels eigener Smartphone-Apps – meine99 und okay99 für iOS und Android – verfügbar. Auch die Postfilialen bieten die Dienste der bank99 trotz der Corona-Krise ohne Einschränkungen für alle Kunden an. Ab 4. Mai folgen alle Post Partner.

HOHER ANSTURM TROTZ SCHWIERIGER UMSTÄNDE

Mit der bank99 schließt die Österreichische Post die Versorgungslücke, die durch den Rückzug der Bawag P.S.K. entstanden ist. Damit ist sichergestellt, dass Kunden auch in Zukunft weiterhin Bankdienstleistungen in den Post-Geschäftsstellen österreichweit tätigen können.

„Wir waren und sind uns nach wie vor sicher, dass die bank99 großen Anklang finden wird. Wir sind aber doch überrascht, dass schon am ersten Tag der Ansturm auf unsere Angebote trotz der schwierigen Umstände so groß war“, freut sich Post Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl. „Mein Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Aufbau unserer bank99 so tatkräftig beteiligt waren.“

Nähere Informationen über die eigenen Bankdienstleistungen der Österreichischen Post gibt es online unter bank99.at, unter der neuen Hotline 0800 099 099 oder in allen Postfilialen.

