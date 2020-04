Erhebliche Geschwindigkeitsübertretungen auf der A23

Vorfallszeit: 30.03.2020 -02.04.2020, Vorfallsort: A23, Baustelle St.Marx Richtung Süden

Wien (OTS) - In den vergangenen Tagen ist es im Baustellenbereich der A23, Höhe St.Marx, zu drei massiven Geschwindigkeitsübertretungen gekommen. Anstatt den erlaubten 60 km/h wurden in den Abend- und Nachtstunden des 30.März zwei Fahrzeuge mit 136 km/h und 140 km/h, sowie in der Nacht auf 2. April ein Auto mit 196 km/h gemessen und geblitzt. Den Lenkerinnen und Lenkern droht ein Führerscheinentzugsverfahren.

