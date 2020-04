Bezirksmuseen Reloaded: Digitaler Start für drei Curatorial Fellows

Wien (OTS) - Bezirksmuseen Reloaded ist das Angebot des Wien Museums zur kuratorischen und organisatorischen Unterstützung dieser für die Stadtkultur so wichtigen Einrichtungen. Dazu wurde im Wien Museum die Stabstelle Bezirksmuseen eingerichtet und ein in Österreich bisher einzigartiges Modell eingeführt: Die Curatorial Fellows.

Für diese Positionen suchte das Wien Museum seit Anfang des Jahres junge KuratorInnen, die durch ihre Mitarbeit im Museum und bei der Durchführung konkreter Projekte in den Bezirksmuseen Kompetenzen für weiterführende Karrieren in der Museumswelt erlangen können.

396 Bewerbungen langten im Museum ein! Unter den vielen qualifizierten BewerberInnen überzeugten im persönlichen Gespräch folgende jungen WissenschaftlerInnen:

Anna Jungmayr aus Eisenstadt, die am Ende ihres Masterstudiums an der Universität Wien mit dem Schwerpunkt Zeitgeschichte steht und über viel Erfahrung in der Kulturvermittlung verfügt;

Die Wienerin Alina Strmljan, die gerade ihr Masterstudium der Kunstwissenschaft mit Schwerpunkt Museen in Berlin beendet und das Wien Museum als Volontärin vor drei Jahren bereits kennengelernt hatte;

Der Salzburger Vincent Elias Weisl, der an der Universität Wien gerade an seiner Abschlussarbeit zur Ikonographie der Wiener Kunst am Bau der 1950er Jahre schreibt und schon große Ausstellungspraxis nachweisen kann.

Sie überzeugten nicht nur aufgrund ihrer beruflichen Kompetenzen und ihrer vielen zusätzlichen Engagements, sondern besonders wegen ihres Verständnisses für die einzigartige Rolle der Bezirksmuseen in der Wiener Kulturlandschaft und mit ihren zum Teil schon sehr konkreten Ideen für die zukünftige Unterstützung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.

Dieser Tage starten die drei jungen KuratorInnen in ihre neue Arbeitswelt – ein in Zeiten von Corona besonders herausfordernder Beginn, da digital aus dem Homeoffice heraus. Zu ihren ersten Aufgaben zählen die Bearbeitung von bereits eingereichten Ausstellungsprojekten der Bezirksmuseen und die Unterstützung der Kuratorin Martina Nußbaumer beim Corona-Sammlungsprojekt.

