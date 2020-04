Trainieren zu Hause: Ranking der beliebtesten Fitness Influencer und ihre Home Workouts

Berlin (ots) - Am 6. April feiern wir den Internationalen Tag des Sports, den Fitnessbegeisterte normalerweise im Sportverein, auf dem Fußballplatz oder im Schwimmbad verbringen würden. Aktuell ist #stayathome das Gebot der Stunde. Das heißt auch, dass das Fitnesstraining derzeit in den eigenen vier Wänden stattfinden muss. Wie gut, dass auf Instagram, YouTube & Co. jede Menge kostenlose Tipps direkt von den Fitnessprofis zu finden sind. Wer angesichts des großen Angebots schnell den Überblick verliert, verlässt sich am besten auf die Schwarmintelligenz und damit auf das folgende Ranking, das die Experten für Heimtraining von Capital Sports zusammengestellt haben. Es umfasst die größten Fitness-Influencer auf Instagram aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und deren meistgeklickte Workout-Videos auf YouTube. Das gesamte Ranking finden Sie online.

"Bauch & Po-Workout" sind die Hits bei den weiblichen Fitness Influencern

Wer in Deutschland nach Fitness-Inspiration sucht, stößt schnell auf Pamela Reif: Die 23-Jährige führt mit mehr als 4,6 Millionen Instagram-Followern das Gesamtranking der größten Fitness-Influencer in Deutschland - vor ihren männlichen Kollegen - an. Ihr 10 Minuten Sixpack-Workout ist mit mehr als 25 Millionen Aufrufen das meistgeklickte Workout eines deutschen Fitness Influencers auf YouTube.

Wie man effektiv den Bauch in den eigenen vier Wänden trainieren kann, zeigt auch Sophia Thiel in ihrem Workout-Video Bauch - Homeworkout zum Mitmachen, das inzwischen mehr als sechs Millionen Mal geklickt wurde.

Auf Platz drei der beliebtesten Workout-Videos landet mit vier Millionen Aufrufen Mady Morrison mit ihrem 20-minütigen Yoga-Training für Anfänger, gefolgt von Anne Kissners Video für Bauch Beine Po Training für Zuhause mit 3,5 Millionen Klicks.

Die zehn beliebtesten weiblichen Fitness Influencer und ihre Top Workouts

1. Pamela Reif - 4,6 Millionen Instagram-Follower

10 MIN SIXPACK WORKOUT mit mehr als 25 Millionen Aufrufen auf YouTube

2. Mirjam Cherie Fitness - 1,5 Millionen Instagram-Follower

Workout auf der Vibrationsplatte zu Hause-Bauch Beine Po für Beginner mit mehr als 371.000 Aufrufen auf YouTube

3. Sophia Thiel - 1,2 Millionen Instagram-Follower

Bauch - Homeworkout zum Mitmachen mit mehr als 6 Millionen Aufrufen auf YouTube

4. Lisa del Piero - 811.000 Instagram-Follower

BIG BOOTY- HOMEWORKOUT mit mehr als 1 Million Aufrufen auf YouTube

5. Evelina - 495.000 Instagram-Follower

BASIC ABS WORKOUT | Bauchmuskeltraining für Anfänger mit mehr als 76.000 Aufrufen auf YouTube

6. Antonia Elena - 422.000 Instagram-Follower

5 FEHLER, die euren MUSKELAUFBAU hemmen! mit mehr als 388.000 Aufrufen auf YouTube

7. Jasmin - 357.000 Instagram-Follower

Cellulitebekämpfung mit Faszientraining mit mehr als 16.000 Aufrufen auf YouTube

8. Mady Morrison - 266.000 Instagram-Follower

YOGA für Anfänger | 20 Minuten Home Workout mit 4 Millionen Aufrufen auf YouTube

9. Anne Kissner - 242.000 Instagram-Follower

Bauch Beine Po Training für Zuhause mit mehr als 3,4 Millionen Aufrufen auf YouTube

10. Alina Schulte im Hoff - 239.000 Instagram-Follower

Meine BESTEN Übungen für einen flachen Bauch - Training für Frauen mit knapp 1 Million Aufrufen auf YouTube

Arme und Ganzkörper-Workouts werden bei den männlichen Fitness Influencern am meisten geklickt

Der mit Abstand größte männliche Fitness Influencer in Deutschland ist "Magic Fox" mit zwei Millionen Instagram-Followern. Bei seinem erfolgreichsten Trainingsvideo Arms & Abs-Workout auf YouTube mit aktuell mehr als 77.000 Klicks werden zahlreiche Armübungen mit Gewichten gezeigt. Das erfolgreichste Trainingsvideo ist Schnell einen großen Bizeps bekommen mit mehr als 1,3 Millionen Aufrufen auf YouTube von Tim Gabel. Viele Fitness Influencer reagieren auf die aktuelle Situation und haben spezielle Workout-Videos für Zuhause erstellt - so zeigen zum Beispiel Flying Uwe Top 3 Muskel-Übungen für zu Hause (mehr als 109.000 YouTube-Aufrufe) und Kevin Wolter wie man effektiv ohne Gym trainieren kann (mehr als 198.000 YouTube-Aufrufe).

Die zehn beliebtesten männlichen Fitness Influencer und ihre Top Workouts

1. Magic Fox - 2 Millionen Instagram-Follower

Arm & Abs Workout mit mehr als 76.000 Millionen Aufrufen auf YouTube

2. Flying Uwe - 760.000 Millionen Instagram-Follower

Top 3 Muskel-Übungen für zu Hause mit mehr als 109.000 Aufrufen auf YouTube

3. Chris Curtis - 497.000 Millionen Instagram-Follower

Butterfly Reverse - Maschinentraining mit mehr als 38.000 Aufrufen auf YouTube

4. Tim Gabel - 487.000 Instagram-Follower

Schnell einen großen Bizeps bekommen mit mehr als 1,3 Millionen Aufrufen auf YouTube

5. Kevin Wolter - 327.000 Instagram-Follower

Training ohne Gym mit mehr als 198.000 Aufrufen auf YouTube

6. Patrick Fabian - 283.000 Instagram-Follower

Tipps zur Strandfigur "Summer Beach Body" mit mehr als 25.000 Aufrufen auf YouTube

7. Yannik Nash - 249.000 Instagram-Follower

HOW TO GET A SIXPACK FROM TRAINING AT HOME mit mehr als 1.000 Aufrufen auf YouTube

8. Julius Ise - 224.000 Instagram-Follower

Ganzkörpertraining zu Hause am Tower 200 mit mehr als 4.000 Aufrufen auf YouTube

9. Nam Thanh Vo - 222.000 Instagram-Follower

Fullday | Brust, Rücken, Bizeps, Trizeps mit mehr als 5.000 Aufrufen auf YouTube

10. Fabian Nießl - 205.000 Instagram-Follower

MEIN BRUST- UND BIZEPSWORKOUT mit mehr als 2.600 Aufrufen auf YouTube

Erfolgreichste Fitness Influencer aus Österreich und der Schweiz

Im Ranking ebenfalls vertreten sind Fitness-Influencer aus Österreich und der Schweiz. Am erfolgreichsten ist der gebürtige Österreicher Johannes Bartl, der in die USA ausgewandert ist, um dort seine Karriere anzukurbeln. Der zertifizierte Trainer, der fast 2 Millionen Follower auf Instagram hat und einen beliebten YouTube-Kanal betreibt, zeigt zum Beispiel, wie man effektiv seine Beine trainiert. Unter den weiblichen Fitness-Influencern aus Österreich hat Stephanie Davis mit 1,1 Millionen Followern die meisten Fans. Mit ihrem Fitnessprogramm "Davis-Fitness" hat sie sich eine große Fitness-Community aufgebaut über die sie ihr Trainingsprogramm vermarktet. Mit Blick auf die Follower, ist Tresor Toko mit 353.000 Followern der erfolgreichste Fitness-Influencer aus der Schweiz, sein weibliches Pendant ist Andrina Santoro mit fast 350.000 Followern. Mit mehr als 2,3 Millionen Aufrufen ist das Sixpack-Training zu Hause vom österreichischen Abnehmcoach Simon Mathis ein viraler Hit und damit das meistgeklickte Workout-Video aus dem deutschsprachigen Ausland.

Informationen zur Auswertung:

Capital Sports hat im Zeitraum vom 03.-24.03.2020 mit Hilfe des Tools Likeometer analysiert, welche Fitness Influencer ab 100.000 Followern auf Instagram die meisten Fans haben. Zusätzlich dazu wurden deren meistgeklickten Trainingsvideos auf YouTube miteinander verglichen.

