Coview #watchgroup - Meldungen jetzt möglich!

#Coview startet mit 02.04. die ersten beiden #watchgroup in Zeiten von #covid_19 - Die Dokumentationsgruppen sammeln Beiträge und Beobachtungen.

Wien/Innsbruck (OTS) - Dabei werden Beiträge über die sozialen Medien gesammelt. Es ist ebenfalls möglich, anonym über ein Kontaktformular Meldungen abzugeben.

Coview.Cat sagt: Missstände in der Krise festhalten und aufzeigen! Polizeischikanen und repressive Ordnungspolitiken dokumentieren! Missstände in Arbeit, Gesellschaft, problematisches Vorgehen von Vermietern oder sonstigen Stellen festhalten! Gemeinsam und solidarisch in Zeiten der Krise agieren.

Polizei und andere repressive Institutionen werden aktuell mit noch mehr Macht ausgestattet. Zahlreiche Berichte zeigen schon jetzt ein willkürliches Ausnutzen dieser Macht. Vor allem Menschen, die nicht den weißen bürgerlichen Normen entsprechen, werden einmal mehr kontrollieren, bestraft oder vertrieben. Aber auch vor anderen gesellschaftlichen Bereichen machen Ausbeutung und Unterdrückung in der Krise nicht halt. Konflikte rund um Arbeit und Wohnen, aber auch Arbeits- und Mietkämpfe nehmen zu. Coview dokumentiert, wenn Personen in Arbeitsverhältnissen unter Druck gesetzt werden, ebenso wie wenn eine Immobilienfirma droht oder Personen sich als Blockwart aufspielen. Personen im Sozial- und Gesundheitsbereich arbeiten, sollen zwar "das System erhalten", aber gute Arbeitsbedingungen bekommen sie keine.

Coview hat die Befürchtung, dass auch nach der Krise der repressive Machtzuwachs nicht zurückgenommen wird, wenn dies nicht gesellschaftlich eingefordert wird. Deshalb dokumentiert und veröffentlicht Coview Erlebnisse und Beobachtungen. Diese werden mit aktuellen Infos zu Ordnungspolitiken, mit Mini-Analysen und dem Sichtbarmachen von Handlungsspielräumen ergänzt. Denn es geht um Sicherheit für alle, nicht um Sicherheit einer national gedachten Minderheit.

