Das Austria-Forum in der Virus-Krise

Die österreichische Nationalenzyklopädie "Austria-Forum" hilft im Home-Office und beim Home-Learning

In diesen schwierigen Tagen, in denen Erwachsene und Kinder viel am Computer sitzen, um Heimarbeiten oder Aufgaben zu erledigen, bietet sich das Austria-Forum als ideale Unterstützung an:

http://austria-forum.org

Ein einfacher Klick genügt, um in eine Welt der Informationen über Österreich einzusteigen. Im Gegensatz zu anderen Online-Angeboten sind die Beiträge im Austria-Forum entweder von ihren Autoren gezeichnet oder beruhen auf verlässlichen Quellen wie Büchern oder wissenschaftlichen Arbeiten.

Nutzen Sie den kostenlosen Zugriff auf 1,2 Millionen Objekte, darunter über 300.00 Bilder aus aller Welt und 2.700 Bücher im Volltext!





