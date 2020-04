Die neue Huawei P40-Serie ist da: Das Huawei P40 Pro und Huawei P40 sind ab sofort in Österreich erhältlich

Die ersten beiden Flaggschiffe sind ab sofort im österreichischen Handel erhältlich. Das Huawei P40 Pro+ folgt im Sommer 2020.

Wien (OTS) - Bahnbrechende Kamerainnovationen und das innovative Design heben Smartphone-Fotografie erneut auf ein neues Level. Das Huawei P40 Pro und das Huawei P40 sind ab sofort bei Mobilfunkanbietern und im österreichischen Fachhandel erhältlich. Beide Modelle sind in den Farben Ice White, Black und Silver Frost verfügbar. Die Pro-Version (8GB + 256GB) ist zum unverbindlichen Richtpreis von EUR 999,00 erhältlich. Das Huawei P40 (8GB + 128GB) gibt es zum unverbindlichen Richtpreis von EUR 799,00. Das Huawei P40 Pro+ ist ab Sommer 2020 ebenfalls in Österreich verfügbar.



Das neue Fotowunder – Huawei startet in ein neues Zeitalter der visionären Fotografie

Die Huawei P40-Serie überzeugt durch ein fortschrittliches Ultra Vision Leica-Kamerasystem, das in Dreifach-, Vierfach- und Fünffach-Kamera-Konfigurationen erhältlich ist. Die Weiterentwicklung der Leica Quad-Kamera im Huawei P40 Pro ist mit einer noch stärkeren SuperSensing Cine-Kamera und einer 3D-Tiefenerkennungskamera ausgestattet. Das Huawei P40 Pro+ bietet dem Nutzer zusätzlich ein noch nie dagewesenen SuperZoom Array. Das fortschrittlichste Ultra Vision Leica-Kamerasystem des Huawei P40 Pro wurde von DXOMARK1 mit der bisher weltweit höchsten Wertung von 128 Punkten bewertet. Diese Rekordwertung ist bisher noch keinem anderen Smartphone gelungen und stellt abermals die zukunftsweisende Pionierarbeit von Huawei im Bereich der Smartphone-Fotografie unter Beweis.

Außerdem unterstützt die Huawei P40 Serie, mit einem Kirin 990 5G Chipset, die Wi-Fi 6 Plus Technologie. Die Funktion der Multi-Screen Collaboration überwindet die Barrieren zwischen einem Windows-PC und Android-Gerät.



Design, das überzeugt

Das Huawei P40 Pro und das Huawei P40 Pro+ sind mit dem Huawei Quad-Curve Overflow Display ausgestattet. Ein verbesserter, im Display integrierter, Fingerabdruck-Scanner ermöglicht eine noch schnellere biometrische Authentifizierung.



Brillante Displays, lange Akkulaufzeit und erstmalig eSIM

Die OLED-Displays der neuen Huawei P40-Serie bieten atemberaubende Farben und eine brillante Anzeige. Die vom TÜV auf ihre Sicherheit geprüfte und zertifizierte Huawei SuperCharge-Akkutechnologie überzeugt außerdem durch ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die High-End-Smartphones der Huawei P40-Serie unterstützen weiters erstmals die eSIM-Technologie für virtuelle SIM-Karten.



Preise und Verfügbarkeit

Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/



Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/



Huawei P40 Pro+

• Verfügbar ab Sommer 2020



Weitere Informationen zur Huawei Consumer Business Group:

Weiteres Bildmaterial ist hier zum Download verfügbar.

