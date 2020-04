Magenta unterstützt Kunden im April mit geschenktem Datenvolumen und zusätzlichen TV-Kanälen

Zusätzlich 10 GB Datenvolumen im April für das Smartphone geschenkt

Dauerhaft doppeltes Handy-Datenvolumen für MagentaEINS-Kunden

TV App, zusätzliche TV-Kanäle und Sky Cinema ohne Zusatzkosten

Magenta Netze haben trotz Spitzenauslastung ausreichend Kapazität und laufen stabil

In Zeiten der Corona-Krise erreichen Telefonie und Internetnutzung Rekordwerte. Familien und Freunde wollen vermehrt in Verbindung bleiben, Kollegen halten untereinander oder mit Kunden Videokonferenzen ab, Schüler und Lehrer begegnen sich im virtuellen Klassenzimmer. Tagsüber wird deutlich mehr Video-Streaming konsumiert, nicht nur abends, wie es vorher üblich war. Magenta Telekom kommt seiner Verantwortung nach, die dafür notwendige Infrastruktur Tag für Tag zur Verfügung zu stellen und trotz Spitzenauslastungen zu erhalten. Neben der Wartung der Netz-Infrastruktur, gehört dazu der tägliche Kontakt mit Kunden im telefonischen Service, in Shops, via WhatsApp und auch bei Techniker-Terminen im Wohnbereich der Kunden.

Magenta Telekom unterstützt seine Kunden in dieser außergewöhnlichen Zeit, um zu Hause verbunden zu bleiben. Die dafür ins Leben gerufene Kampagne #bleibverbunden wird ab heute, 1. April 2020, um neue digitale Goodies erweitert:

10 GB Datenvolumen geschenkt, doppelte Daten für MagentaEINS-Kunden

Für den Monat April erhalten alle Vertragskunden 10 Gigabyte Datenvolumen für das Smartphone geschenkt. Damit man online ist, wenn es drauf ankommt. Zur Aktivierung erhalten Kunden in den nächsten Tagen automatisch eine SMS von Magenta.

Unabhängig von der Corona-Krise können Privatkunden mit dem regulären Loyalitätsprogramm MagentaEINS seit Anfang März das Datenvolumen in Magenta-Handytarifen dauerhaft verdoppeln, auch bei SIM-only und ehemaligen tele.ring-Tarifen. Voraussetzung ist Magenta Internet im gleichen Haushalt.

TV App, zusätzliche TV-Kanäle und Sky Cinema ohne Zusatzkosten

Die Magenta TV App steht ab sofort allen Magenta Internetkunden für die nächsten drei Monate kostenlos und ohne Bindung zur Verfügung. Enthalten sind für die ganze Familie, zu jeder Zeit und auf allen Geräten, mehr als 100 TV-Kanäle, zahlreiche davon in HD und mit 7 Tage Replay Funktion. Unterstützt werden Android- und iOS-Smartphones und Tablets, FireTV-Stick, Android TV, Apple TV und Webbrowser. Information zur Anmeldung der TV-App-Aktion finden Kunden auf einer speziell eingerichteten Magenta Website.

Bestehende TV-Kunden mit den Paketen TV S und TV M erhalten im April bis zu 17 zusätzliche Kanäle, die in ihrem Paket nicht regulär enthalten sind, etwa Kinderkanäle, Doku-Kanäle und Spielfilmkanäle. Die zusätzlichen Kanäle werden automatisch freigeschaltet. Davon profitieren auch Magenta Internetkunden im Zuge der aktuell kostenlosen TV-App-Aktion.

Freigeschaltet werden die Kinderkanäle Baby TV, Cartoon Network HD, Disney Channel, Fix & Foxi und RiC. Bei den Doku-Kanälen handelt es sich um Discovery HD, Animal Planet HD, National Geographic HD, Planet HD, National Geographic Wild HD, DMAX, N24 doku und RTL Living HD. Die zusätzlichen Spielfilm- und Serienkanäle sind RTL Crime HD, RTL Passion HD, TELE 5 und Kinowelt TV HD.

Darüber hinaus wird für alle Magenta Sky Bundesliga und Sky Sport Kunden das Sky Cinema Paket für ein Monat kostenlos zur Verfügung gestellt.

Informationen zur Aktivierung der zusätzlichen Handy-Datenvolumen und TV-Goodies finden Kunden unter www.magenta.at/bleibverbunden

Unterstützung für Geschäftskunden im Home Office

Als Partner der Regierungsinitiative „Digital Team Österreich“ unterstützt Magenta Telekom Österreichische Unternehmen mit Lösungen, um den Betrieb in dieser herausfordernden Zeit aufrecht zu erhalten. Etwa mit der Office- und Kollaborationslösung Microsoft Office 365 Enterprise E1 inklusive Microsoft Teams. Die ersten sechs Monate sind kostenlos und es gibt keine Mindestvertragsdauer. Neben den bewährten Office-Programmen als Webversion, sind Tools für Onlinebesprechungen und digitale Zusammenarbeit enthalten.

Um Mobile Working und Home-Office zu ermöglichen werden Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeiter mit mobilem, unlimitiertem Internet und einem günstigem Modem zu versorgen. In der aktuell außergewöhnlichen Situation bietet Magenta Telekom diese Mobile Working Tarife ohne Mindestvertragsdauer an. Durch die unkomplizierte Plug-and-Play-Lösung kann das Modem direkt verwendet werden und bietet den Mitarbeitern auch kurzfristig die geeigneten Rahmenbedingungen, um im Home-Office produktiv zu bleiben.

Im Magenta Business-Blog finden Geschäftskunden Tipps zum Einrichten von Home Office, Mobile Working und digitaler Zusammenarbeit.

Informationen zu den Geschäftslösungen: www.magentabusiness.at

