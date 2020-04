Zusammenhalt auf dem virtuellen Spielfeld

crossconnect und Wien Energie veranstalten FIFA Online-Turnier #Heimspiel

Wien Energie unterstützt bereits seit vielen Jahren den eSport. Jetzt, wo unser Zuhause mehr denn je unser Lebensmittelpunkt ist, war es für uns naheliegend, hier rasch ein attraktives Angebot auf die Beine zu stellen. Es freut uns, dass unser Aufruf, zuhause zu bleiben und sich online zu messen, so großen Anklang gefunden hat. Astrid Salmhofer, Leiterin im Kommunikationsmanagement bei Wien Energie

eSports ist seit Jahren ein nicht zu bremsendes Phänomen. Zeiten wie diese werfen ein neues Licht auf vielleicht manchmal unterschätzte Vorteile von eSports, denn es werden neue digitale Stadien geboten, die es ermöglichen gemeinsam und ortsunabhängig seinem Hobby nachzugehen und sich im fairen Wettkampf zu messen Christoph Zenk, Geschäftsführer von crossconnect

wien (OTS) - Alleine, aber trotzdem gemeinsam. In herausfordernden Zeiten wie diesen setzt die Wiener Full-Service Agentur crossconnect auf positiven Zeitvertreib und spannenden Wettkampf und veranstaltete am 29. März 2020 unter dem Titel „#Heimspiel – Nur wer zu Hause bleibt, kann siegen“ im Auftrag von Wien Energie ein FIFA Online-Turnier. Die Turnierplätze waren innerhalb von 24 Stunden vergeben und über 180 Spieler trafen sich am virtuellen Rasen. Dadurch konnte nicht nur ein Gefühl der Gemeinsamkeit im aktuellen Rahmen des Möglichen geschaffen werden. Mit dem #Heimspiel wurde ein zusätzlicher guter Grund geboten, um zu Hause zu bleiben und andere Menschen und sich selbst zu schützen.



Anstoß für Kreativität

Eingeschränkte Bewegungsfreiheit, gesperrte Stadien, fehlendes Freizeitangebot – in Zeiten wie diesen ist Kreativität gefragt, wenn es um Beschäftigung und positive Ablenkung geht. Die auf Jugendmarketing spezialisierte Agentur crossconnect entwickelte daher die #Heimspiel Cup Serie im Namen ihres Auftraggebers Wien Energie. Das Wohnzimmer wird dabei nicht nur zum ganz privaten Stadion. Der spielerische Zeitvertreib mit anderen Mitstreitern kreiert ein positives Gefühl der Gemeinsamkeit und liefert einen guten Grund zu Hause zu bleiben, um seine Mitmenschen und sich selbst und zu schützen.

Gemeinsam immer und überall

„Wir haben uns gefreut, ein Projekt wie dieses für Wien Energie umsetzen zu dürfen. eSports ist seit Jahren ein nicht zu bremsendes Phänomen. Zeiten wie diese werfen ein neues Licht auf vielleicht manchmal unterschätzte Vorteile von eSports, denn es werden neue digitale Stadien geboten, die es ermöglichen gemeinsam und ortsunabhängig seinem Hobby nachzugehen und sich im fairen Wettkampf zu messen “, erklärt Christoph Zenk, Geschäftsführer von crossconnect.

Der erste #Heimspiel Cup fand am 29. März. 2020 statt und wurde vom bekannten eSports-Profi und Influencer Mario Viska live über Twitch moderiert und übertragen. Teilnehmer sowie Zuschauer wurde interaktiv in das Format über Interviews und Gewinnspiele integriert.

„ Wien Energie unterstützt bereits seit vielen Jahren den eSport. Jetzt, wo unser Zuhause mehr denn je unser Lebensmittelpunkt ist, war es für uns naheliegend, hier rasch ein attraktives Angebot auf die Beine zu stellen. Es freut uns, dass unser Aufruf, zuhause zu bleiben und sich online zu messen, so großen Anklang gefunden hat. “, so die Leiterin im Kommunikationsmanagement bei Wien Energie Astrid Salmhofer.

Geballte Leidenschaft für eSport

Das #Heimspiel-Debüt feierte mit zahlreichen Interessenten und Teilnehmern einen großen Erfolg. Deswegen steht jetzt schon fest: Am 5. April 2020 soll der Anpfiff zum zweiten #Heimspiel Cup folgen. Damit beweist crossconnect einmal mehr digitales Fingerspitzengefühl für innovative Lösungen, denn schon seit 2008 setzt die Wiener Digitalagentur den „eSport Soccercup“ für Wien Energie um. Im Oktober 2020 ist bereits die 10. Auflage des Offline-Turniers in der Wien Energie Erlebniswelt geplant.



#Heimspiel - Nur wer zu Hause bleibt, kann Siegen

Zweiter online #Heimspiel Cup - powered by Wien Energie

Datum: 05.04.2020, 12:00 - 18:00 Uhr

Ort: online, Live-Übertragung über Twitch

wien, Österreich

Url: https://www.toornament.com/en_US/tournaments/3425368241307598848/information

