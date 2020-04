Psychologische Informationen zu Corona-Quarantäne und häuslicher Isolation ab sofort mehrsprachig

Informationsblatt des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen unter anderem in Englisch, Türkisch, Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, Arabisch und Farsi verfügbar

Wien (OTS) - Die Ängste und Herausforderungen, mit denen wir während der aktuellen Corona-Pandemie zu kämpfen haben, betreffen uns alle – unabhängig von Alter, Bildung oder Herkunft. Auch (psychologische) Hilfestellungen sollten daher für jede/n so gut wie möglich zugänglich sein.



Aus diesem Grund stellt der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) sein Informationsblatt „COVID-19: Wie Sie häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen. Psychologische Hilfe in herausfordernden Zeiten" jetzt in mehreren weiteren Sprachen zur Verfügung.



Ab sofort sind Übersetzungen in Englisch, Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, Türkisch, Arabisch, Italienisch, Farsi, Russisch, Bulgarisch, Tschechisch, Somali und Spanisch abrufbar. Ebenso verfügbar ist eine Version in Leichter Lesen. An weiteren Übersetzungen wird gearbeitet.



„Psychologie kennt keine sprachlichen oder sozialen Barrieren. Wir müssen allen, die in der aktuellen Situation professionelle psychologische Informationen benötigen, einen möglichst schnellen und unkomplizierten Zugriff ermöglichen“, betont BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.



Das Infoblatt des BÖP gibt in fünf Kategorien Empfehlungen zum Umgang mit überbordenden Ängsten und Sorgen, erklärt, welche Maßnahmen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen empfehlenswert sind und wie man mit aufkommenden Konflikten und/oder Gewalt umgehen sollte.



Ein herzlicher Dank geht an alle ÜbersetzerInnen sowie dem Frauengesundheitszentrum FEM Süd und dem Selbstvertretungs-Zentrum für Menschen mit Lernschwierigkeiten Wien für die Unterstützung!



Hier finden Sie alle Versionen im Überblick.

Rückfragen & Kontakt:

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP)

Dana M. Müllejans, B.Sc., MA (Leiterin PR & Kommunikation)

Tel.: 01/407 26 71–25 oder 0660/91 33 256

muellejans @ boep.or.at, www.boep.or.at