Nützliche Tipps für Brillen- & Kontaktlinsenträger rund um Covid-19

sehen!wutscher hat die Tipps für Brillen & Kontaktlinsenträger

Die außerordentliche Situation erfordert von uns alle außerordentliche Maßnahmen. Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, vorübergehend unseren Filialen zu schließen, ohne dass unsere Kundinnen und Kunden auf die gewohnte Servicequalität verzichten müssen. Für den dringenden Bedarf an Brillen, Kontaktlinsen, Pflegemitteln sowie Reparaturen haben wir in ausgewählten Filialen einen Notdienst eingerichtet Fritz Wutscher, Inhaber sehen!wutscher

Wien/Graz/Linz/Salzburg/Leoben/Kapfenberg/Lienz/Schwaz/Höchst/Liezen (OTS) - Die für die Atemwegserkrankung Covid-19 verantwortlichen Corona-Viren werden überwiegend über die Schleimhäute – somit auch über die Augen – übertragen. Dem heimischen Optikunternehmen sehen!wutscher liegt nicht nur die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern natürlich auch die seiner Kundinnen und Kunden besonders am Herzen .

“ Die außerordentliche Situation erfordert von uns alle außerordentliche Maßnahmen. Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, vorübergehend unseren Filialen zu schließen, ohne dass unsere Kundinnen und Kunden auf die gewohnte Servicequalität verzichten müssen. Für den dringenden Bedarf an Brillen, Kontaktlinsen, Pflegemitteln sowie Reparaturen haben wir in ausgewählten Filialen einen Notdienst eingerichtet “, so Inhaber Fritz Wutscher.

Der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher ist derzeit permanent zu Hause. Viele verbringen die meiste Zeit vor dem Computer oder vor dem TV-Gerät. Das fordert Höchstleistungen von unseren Augen. Um diese zu entlasten und gleichermaßen zu schützen, hat sehen!wutscher folgende Tipps:

Tipp 1: Hände waschen ist Pflicht

Richtiges Händewaschen kann eine Virusinfektion verhindern. Unser Tipp: Waschen sie ihre Hände für mindestens 20 Sekunden, bevor sie die Brille aufsetzen. Bei Kontaktlinsen empfiehlt es sich, die Hände vor dem Einsetzen und vor dem Herausnehmen zu waschen und ggf. zu desinfizieren.

Tipp 2: Die Brille mehrmals am Tag reinigen

Viren können lange an Oberflächen verbleiben. Unsere Empfehlung: Reinigen sie die Brille mehrmals am Tag gründlich mit einem Brillenreinigungsspray oder desinfizieren sie ihre Brille.

Tipp 3: Räume gut durchlüften

Eine trockene Raumumgebung beeinflusst die Augen negativ. Unser Vorschlag: Um trockene und gereizte Augen vorzubeugen, sollten sie ihre Räume jede Stunde gut durchlüften. 21 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von rund 45% sind empfehlenswert.

Tipp 4: Mal einen anderen Blickwinkel haben

In Zeiten von Home-Office schränken viele Menschen ihre Blickweite ein. Unser Tipp: Gehen sie auf ihren Balkon oder schauen sie durch ihr Fenster in die Weite. Das Tageslicht und der Blick auf unterschiedliche Entfernungen entspannt ihre Augen.

Alle weiteren Infos zum sehen!wutscher-Notdienst sowie viele weitere nützliche Tipps finden Sie im Internet unter www.wutscher.com.

Über sehen!wutscher

Österreichs größter traditioneller Fachoptiker sehen!wutscher betreibt mehr als 60 Filialen in ganz Österreich und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Inhaber und Optikermeister Fritz Wutscher. Seit 1966 sorgt das Familienunternehmen für bestes Sehen und bestes Aussehen – mittlerweile ist mit Fritz jun. und Alexandra Wutscher bereits die dritte Generation im Familienunternehmen tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Heimo Eisner, M.A.

Marketing Manager

Mariatrosterstraße 231a

8044 Graz

+43 664 8496596



heimo.eisner @ wutscher.com