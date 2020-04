NEOS Wien/Wiederkehr zu Maskengebot: Stadt Wien muss jetzt vorsorgen

Christoph Wiederkehr: „Wien muss für Öffis und Märkte Masken besorgen!“

Wien (OTS) - Das Gebot, beim Einkauf im Supermarkt Masken zu tragen, sollte eigentlich auch die Stadt Wien zu Maßnahmen auf den Plan rufen – leider passiert das Gegenteil, kritisiert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr: „Es ist doch allen klar, dass die Supermärkte nur der erste Schritt für das Maskengebot sind. Die Stadt wäre gut beraten, in ihren eigenen Bereichen vorzusorgen, damit rechtzeitig Masken etwa für die Öffis oder die Wiener Märkte da sind! Das kann man den Marktstandlern nicht auch noch umhängen! Es müsste sofort mit großen Bestellungen reagiert werden - stattdessen putzt sich die zuständige Stadträtin Ulli Sima wieder einmal am Bund ab und bleibt untätig.“

Wiederkehr ist über die Ignoranz in Simas Einflussbereich irritiert: „Die Wiener Linien schalten Anzeigen, wo erklärt wird, warum es angeblich keine Masken, Desinfektionsmittel und Handschuhe in den Öffis braucht. Das ist kontraproduktiv und in der derzeitigen Lage nicht besonders gescheit. Stadträtin Sima wäre gut beraten, diese Werbung zu stoppen und in ihrem Ressort alles zu unternehmen, damit Wien gut durch die Coronakrise kommt!“

