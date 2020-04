KV Sozialwirtschaft – Abschluss mit 37-Stunden-Woche und Corona-Prämie erreicht

Gewerkschaften GPA-djp und vida erreichen guten Abschluss mit Verantwortung

Wien (OTS) - Für die 125.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich konnte ein Kollektivvertragsabschluss erzielt werden. Für 2020 gibt es rückwirkend ab 1.2. eine Gehaltserhöhung um +2,7 Prozent, ab 1.1.2021 eine Gehaltserhöhung in der Höhe der Inflationsrate plus +0,6 Prozentpunkte und am 1.1.2022 wird die generelle 37-Stunden-Woche eingeführt. Für die 70 Prozent Teilzeitbeschäftigten bedeutet dies nochmal eine Gehaltserhöhung um +2,7 Prozent. Darüber hinaus erhalten die Beschäftigten, die während der Corona-Krise arbeiten und Kundenkontakt haben, 500 Euro Corona-Prämie. ++++

Eva Scherz, Verhandlerin für die Gewerkschaft GPA-djp, erklärt: „Nach sieben Runden waren die Beschäftigten nach wie vor kampfbereit. Dann kam die Corona-Krise und diese hat natürlich enormen Einfluss auf die Branche. Einerseits sind die Beschäftigten jetzt besonders in ihrer Arbeitsrealität betroffen, andererseits ist die wirtschaftliche Unsicherheit groß. Viele brauchen endlich ihre Gehaltserhöhung. An Streik ist in der derzeitigen Situation nicht zu denken. Der Abschluss trägt dieser speziellen Situation Rechnung. Es ist ein guter Abschluss mit Verantwortung für die besondere Situation, in der wir uns befinden. Gleichzeitig bleibt das Ziel die 35-Stunden-Woche.“

„Mit 2,7 Prozent Plus reiht sich dieser Abschluss heuer in die Top-Liga der Kollektivvertragsabschlüsse ein. Auch die Erhöhung um 0,6 Prozentpunkte über der Inflationsrate nächstes Jahr sichert trotz unsicherer wirtschaftlicher Großwetterlage ein hohes Niveau ab. Durch das Vorziehen des Geltungstermins auf 1.1. wird dieser Abschluss noch einmal verbessert. Mit der Verkürzung der Arbeitszeit auf 37 Stunden ist ein erster Schritt in Richtung Attraktivierung des Berufs gelungen. Insgesamt haben wir mit diesem Vorschlag ein gutes Gesamtpaket erreicht“, so Guglberger.

„Wir erachten diesen guten Abschluss mit Verantwortung als Erfolg, sind aber nicht hundertprozentig zufrieden. Unsere Forderung nach der Einführung einer 35-Stunden-Woche bleibt natürlich aufrecht und wird in die nächsten Kollektivvertragsverhandlungen aufgenommen. Unser Dank gilt den tausenden Beschäftigten, die sich an den Streiks und Maßnahmen beteiligt haben und ohne die dieser Abschluss nicht zustande gekommen wäre“, so Scherz und Guglberger unisono.

