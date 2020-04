Schutzmasken im Handel: Lebensmittel und Drogeriewaren für Konsumenten mit und ohne Maske verfügbar

Versorgung weiterhin bestens gesichert. Einkauf problemlos möglich.

Wien (OTS) - Der Handelsverband unterstützt den Appell der Bundesregierung an die österreichischen Konsumenten, beim Einkaufen in Geschäften mit einer Verkaufsfläche über 400 m2 - möglichst - Schutzmasken zu tragen. Die Ankündigung des "Maskengebots" der Bundesregierung hat allerdings bei Teilen der Bevölkerung zu Fragen geführt. Zur Klarstellung: Alle Konsumenten bekommen heute, morgen und auch die Tage danach, mit und ohne Maske ihre Lebensmittel und Drogeriewaren, die Versorgung ist gesichert und bleibt stabil wie eh und je.

"Wichtig zu wissen ist für die Österreicherinnen und Österreicher, dass sie auch in den kommenden Tagen uneingeschränkt auf das volle Sortiment an Lebensmitteln und Drogeriewaren zurückgreifen können – egal ob sie eine Schutzmaske haben, oder nicht. Wenn bei ausgewählten Geschäften im Eingangsbereich bereits Masken ausgegeben werden, sind diese verpflichtend zu tragen. Die Konsumenten dürfen diese Masken auch gerne mitnehmen und wiederverwenden. Sollten Geschäfte aktuell noch keine Masken ausgeben, können die Konsumenten dort trotzdem ihren Einkauf ohne Maske erledigen - bitte jedoch unter Wahrung des Mindestabstandes von 1 Meter", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Wer die nächsten Tage keine Maske hat oder bekommt, braucht sich also keine Sorgen zu machen. Bis auf weiteres können die Konsumenten auch ohne Maske einkaufen, wenn das jeweilige Geschäft keine anbietet. Wichtig ist aber, jene Masken wiederzuverwenden, die in Geschäften bis spätestens 6. April verpflichtend ausgegeben werden müssen.

Außerdem bitten wir im Sinne der Solidarität aller Österreicherinnen und Österreicher, nur dann Masken zu beziehen, wenn man noch keine besitzt. MNS-Masken (Mund-Nasen-Schutz) werden nämlich derzeit überall dringend gebraucht. Besonders wichtig ist überdies, den Mindestabstand von 1 Meter auch dann einzuhalten, wenn man eine Maske trägt.





Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at