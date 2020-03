ORF III am Mittwoch: „ORF III AKTUELL“ und Teil zwei der vierteiligen Reportage-Reihe „Österreich auf Abstand“

Außerdem: „Evangelischer Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“, „MERYNS sprechzimmer Spezial“ zum Thema „Psyche und Quarantäne“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 1. April 2020, präsentiert ORF III Kultur und Information um 8.00 Uhr den evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart. Mit der Fernsehgemeinde feiern Pfarrer Stefan Grauwald und Pfarrerin Irmi Langer. Organistin ist Laura Divosch.

Im Vorabend befasst sich zunächst „MERYNS sprechzimmer Spezial“ um 18.35 Uhr mit den Auswirkungen der sozialen Isolation und Quarantäne auf die Psyche und Stressresistenz der Menschen und beantwortet die Fragen der Österreicherinnen und Österreicher live auf Sendung. Nach „Österreich Heute“ (19.18 Uhr) und den „Nachrichten in Einfacher Sprache“ (19.25 Uhr) liest Grischka Voss in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) aus ihrer Biografie „Wer nicht kämpft, hat schon verloren“. Um 20.10 Uhr steht eine neue Episode des Seelsorge-Magazins „Miteinander – Füreinander“ auf dem Programm.

Im Hauptabend gibt Ingrid Thurnher in „ORF III AKTUELL“ (20.15 Uhr) einen Überblick über die aktuellen Ereignisse der Corona-Krise und bittet namhafte Expertinnen und Experten zum Interview.

Um 21.05 Uhr folgt Folge zwei der vierteiligen Reportagereihe „Österreich auf Abstand“, produziert von KIWI TV. Österreich ist aufgrund des sich weiterverbreitenden Coronavirus im Ausnahmezustand. Aber was bedeutet das für die Menschen? Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche in einem Land, das in der Form bis vor wenigen Wochen nicht vorstellbar war. Teil zwei besucht die Orte Horn und Umgebung im Waldviertel, ist in unterschiedlichen Wiener Gemeindebezirken sowie im niederösterreichischen Traiskirchen und Ebreichsdorf, im burgenländischen Rust, Raidling und Ritzing und in der Tiroler Hauptstadt Innsbruck unterwegs.

Ab 21.55 Uhr tagt wieder „Die Tafelrunde – Spezial“. Diesmal lädt Gastgeber Gerald Fleischhacker Gernot Kulis, Omar Sarsam, Monica Weinzettl und Gerold Rudle, Thomas Stipsits und Katharina Straßer, Guido Tartarotti sowie Isabel Meili zur Konferenzschaltung. Noch mehr Kabarett aus Österreich folgt um 22.50 Uhr mit „Lukas Resetarits:

Osterreich – Ein Warietee“.

