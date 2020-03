Corona: Sicher von zuhause aus spenden!

Fundraising Verband appelliert nicht aufs Spenden zu vergessen und gibt Tipps für die sichere Spende.

Neben der Spende direkt in der Bank gibt es viele Möglichkeiten dennoch zu spenden. Praktisch alle Vereine bieten auf ihren Webseiten Zahlungsmöglichkeiten an, sei es durch Überweisung oder eine einmalige bzw. regelmäßige Lastschrift, sei es mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsverfahren. Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria

Mit Ihrer Spende können Sie jetzt entscheiden, welches Hilfsprojekt es am Ende dieser Katastrophe noch geben wird. Vergessen Sie nicht auf die gemeinnützigen Einrichtungen und spenden Sie nach ihren Möglichkeiten! Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria

Setzen Sie Ihre Spende steuerlich ab! So können Sie ohne Mehrkosten mehr spenden, denn das Finanzamt ersetzt bis zu 50 % Ihrer Spende. Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria

Wien (OTS) - Die aktuelle Corona-Situation fordert gemeinnützige Einrichtungen auf besondere Weise – entweder sind sie selbst im Hilfseinsatz zur Eindämmung der Pandemie oder wie viele Unternehmen durch die Einschränkungen des Alltags betroffen. Die Unterstützung gemeinnütziger Einrichtungen ist daher wichtiger denn je. Wie können die österreichischen Spenderinnen und Spender ihre Spendenorganisationen aber unterstützen, wenn der persönliche Bankbesuch nicht möglich ist? Der Fundraising Verband appelliert an die Bevölkerung trotz der widrigen Umstände nicht aufs Spenden zu vergessen und die vielfältigen Zahlungsarten zu nutzen. Neben der Überweisung in der Bankfiliale gibt es zahlreiche andere Möglichkeiten, um von zuhause aus zu spenden.



Die Möglichkeiten, mit einer Spende Gutes zu tun, sind vielfältig. Nach wie vor spenden sehr viele Menschen mit einer Erlagscheinüberweisung direkt in der Bank. Aber wie kann man in Zeiten von Corona und der Empfehlung, nicht das eigene Heim zu verlassen, spenden? „Neben der Spende direkt in der Bank gibt es viele Möglichkeiten dennoch zu spenden. Praktisch alle Vereine bieten auf ihren Webseiten Zahlungsmöglichkeiten an, sei es durch Überweisung oder eine einmalige bzw. regelmäßige Lastschrift, sei es mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsverfahren.“ , erklärt Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria – Dachverband der spendenwerbenden Organisationen. „Österreich hat zahlreiche sehr sichere Zahlungsverfahren“.

Spenden wichtiger denn je, viele Hilfsprojekte gefährdet!

Spenden ist gerade jetzt wichtiger denn je. Einerseits stehen die Hilfsorganisationen an vorderster Front, um die Pandemie einzudämmen, und andererseits sind viele von den Auswirkungen der Einschränkung des öffentlichen Lebens massiv betroffen. „Mit Ihrer Spende können Sie jetzt entscheiden, welches Hilfsprojekt es am Ende dieser Katastrophe noch geben wird. Vergessen Sie nicht auf die gemeinnützigen Einrichtungen und spenden Sie nach ihren Möglichkeiten!“ , appelliert Lutschinger weiter. „Wenn Sie besonders nachhaltig spenden möchten, gibt es auch die Möglichkeit von regelmäßigen Spenden in Form von Fördermitgliedschaften oder Patenschaften. Diese geben den Organisationen gerade in diesen unsicheren Zeiten eine gewisse Planungssicherheit, um ihre Projekte weiterführen zu können.“ Mit der Spendenabsetzbarkeit ist es außerdem möglich, mehr zu spenden, ohne dass es unbedingt mehr kostet: „Setzen Sie Ihre Spende steuerlich ab! So können Sie ohne Mehrkosten mehr spenden, denn das Finanzamt ersetzt bis zu 50 % Ihrer Spende.“ , erklärt Lutschinger.

Die 5 wichtigsten Spendentipps im Überblick:

Bleiben Sie zuhause und erledigen Sie nur die nötigsten Wege, spenden können Sie auch bequem von zuhause! Nutzen Sie Onlinebanking und die Spendenmöglichkeiten auf den Websites der Spendenorganisationen. Diese sind sicher! Lastschriftverfahren auch für Einmalspenden möglich: Viele Organisationen bieten mittlerweile die Möglichkeit der Einmalspende über Lastschriftverfahren. Dies ist Online aber auch per Telefon möglich. Spenden Sie nachhaltig mit einer regelmäßigen Lastschrift! Ermöglichen Sie der Spendenorganisation nachhaltig zu planen und Administrationskosten zu reduzieren. Entscheiden Sie sich für eine Organisation, die Ihnen besonders am Herzen liegt und unterstützen Sie diese mit einer regelmäßigen Spende. Teilen Sie ihren Steuervorteil: Mit der Spendenabsetzbarkeit können Sie bis zu 50 % der Spende vom Finanzamt zurückerhalten. Geben Sie diesen Vorteil in Form einer höheren Spende an die gemeinnützige Organisation weiter! Auf www.spenden.at finden Sie einen Online-Spendenrechner.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Peter Steinmayer, Leitung Media Relations, T: +43 676 914 66 25, E: presse @ fundraising.at