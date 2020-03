STILL unterstützt Handel in Zeiten der Corona-Krise

Intralogistiker setzt auf vollen Betrieb für österreichische Systemerhaltung

Wr. Neudorf (OTS) - Gerade jetzt ist vor allem der Lebensmitteleinzelhandel auf intakte Lieferketten und eine funktionierende innerbetriebliche Logistik angewiesen. Der Intralogistiker STILL nimmt seine soziale Verantwortung ernst und führt seinen Betrieb weiterhin fort. Dabei steht die Sicherheit von allen Beteiligten an erster Stelle.



„Unsere Kunden- und Serviceorientierung zählt seit jeher zu unseren Erfolgsfaktoren, der wir natürlich auch in schwierigen Zeiten weiterhin treu bleiben“ , ist DI Stefan Krejca, Geschäftsführer bei STILL Österreich, überzeugt und sagt weiter: „In Zeiten wie diesen verstehen wir uns daher mehr denn je als Systemerhalter. Wir nehmen den Appell von Bundesministerin Margarete Schramböck sehr ernst und fühlen uns hierzu verpflichtet. So sorgen wir unter anderem dafür, dass Flurförderzeuge im Lebensmitteleinzelhandel weiterlaufen, um die Grundversorgung in Österreich aufrechtzuerhalten.“



Diese Kunden- und Serviceorientierung von STILL wird vor allem in der außergewöhnlichen Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter spür- und sichtbar. Techniker sind für die Wartung und Reparatur jederzeit einsatzbereit, und auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist weiterhin sichergestellt. Dabei nimmt STILL die Sicherheitsmaßnahmen für seine Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner überaus ernst. Techniker im Außendienst werden mit Schutzanzügen ausgestattet, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten keine Anwesenheit erfordern, arbeiten bis auf Weiteres von zu Hause aus und Kundentermine finden digital statt.





Erfolgsfaktor Serviceperformance und Lösungskompetenz

Nicht nur in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen steht der führende Hersteller von Elektrostaplern und Anbieter von Intralogistiksystemen für eine Servicekultur, die auf einem offenen Ohr für Kundenbedürfnisse ruht. Zugeschnitten auf die individuelle Lieferkette, erarbeitet STILL bedarfsorientierte und leicht verständliche Lösungen für seine Kunden. Mit einem differenzierten Portfolio-Mix aus Fahrzeugen, Dienstleistungen und Sonderlösungen für intralogistische Systeme sowie zahlreichen Serviceangeboten wird STILL seiner Serviceperformance und Lösungskompetenz auch in Zukunft gerecht.





