"Maskenball" - Kreativwettbewerb des Monats

Das Tragen von Masken im öffentlichen Raum auf spielerische Art thematisieren und die Kreativität fördern.

Gallspach (OTS) - Die österreichische Bundesregierung hat bei der heutigen Pressekonferenz neue verschärfte Maßnahmen präsentiert. Ab dem 1. April 2020 wird das Tragen von Masken in Supermärkten zur Pflicht.

"Maskenball" lautet daher das Motto des monatlichen Kreativ-Wettbewerbs von Balldesigner um das verpflichtende Tragen von Masken im öffentlichen Raum auf spielerische Art zu thematisieren und die Kreativität der Kinder zu fördern.

Kinder, Schulen, Fußballvereine - jeder kann mitmachen.

So einfach gehts:

1. Mache ein Foto eines Fußballes MIT Maske

2. Sende das Foto per E-Mail an: maskenball @ balldesigner.at

3. Teile dein Maskenball-Foto via Hashtag #maskenball und #balldesigner bei Instagram, Facebook oder Twitter.

Infos unter http://www.ball-school.com/kreativ/maskenball/



Der Wettbewerbe startet heute, am 30.03.2020 und dauert 1 Monat, bis zum 30.04.2020 und es gibt BALLDESIGNER Fußbälle (Fairtrade) als Sachpreise zu gewinnen. Die Gewinner werden von einer Jury ausgewählt. Wir freuen uns auf eure Einsendungen.

Zu beachten: "Laut dem Robert Koch Institut gibt es keine hinreichende Evidenz dafür, dass das Tragen eine Mund-Nasen-Schutzens das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, signifikant verringert. Sich als gesunder Mensch mit einer Maske vor Sars-CoV-s zu schützen, etwa in der U-Bahn oder beim Einkaufen, davon raten neben der WHO auch das Robert-Koch-Institut und die Ages ab."

Rückfragen & Kontakt:

BALLDESIGNER

Inh. Mark Zechiel

Johann Sebastian Bach Str. 9a

4713 Gallspach



F: 0043 7248-61836

M: office @ balldesigner.at

W: www.ball.school