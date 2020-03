FPÖ – Hofer/Brückl: Was passiert mit unseren Schülern nach dem Coronakrisen-Semester?

Schüler und Eltern warten dringend auf Antworten – Regierung schweigt

Wien (OTS) - Für Österreichs Schüler ist das aktuelle Schuljahr eines mit ungewissem Ausgang. Seit Anfang März gibt es aufgrund der Sicherheitsbestimmungen zur Eindämmung des Corona-Virus keinen geregelten Unterricht mehr. Wie es derzeit aussieht, könnte der Unterricht bis zum Sommer auch nicht mehr aufgenommen werden. „Eltern und Schüler tappen weiter im Dunkeln - von der Regierung gibt es keine Klarstellung. Das ist nicht länger tragbar!“ unterstreichen heute FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer und FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.



Konkret erwarten sich Schüler und Eltern eine klare Antwort auf die Frage, wie die Schüler nach diesem verkürzten Schuljahr bewertet werden. Brückl: „Schließen alle Schüler das Jahr positiv ab oder keiner? Was ist mit jenen Schülern, die im Halbajhreszeugnis noch negativ bewertet wurden und jetzt keine Möglichkeit mehr hatten, diese Bewertung auszubessern?“



Der aktuell stattfindende Notbetrieb mittels Online-Kursen sei jedenfalls problematisch. Norbert Hofer: „Quellen aus dem Bildungsministerium sagen uns, dass rund ein Viertel der Schüler zuhause über das Internet nicht erreichbar ist und daher an Kursen nicht teilnehmen kann.“ Ein weiteres Problem ortet der FPÖ-Obmann bei geplanten und nun abgesagten Schulveranstaltungen: „Die Eltern bleiben bisher auf den Kosten sitzen. Oft sind es Beträge, die sich die Familie mühsam zusammen gespart hat, um dem Kind eine Reise mit den Klassenkollegen zu ermöglichen. Die Reise findet nicht statt, die Eltern bekommen das Geld aber auch nicht zurück.“ Norbert Hofer appelliert an Bildungsminister Heinz Faßmann, der Ungewissheit ein Ende zu setzen und bei den Kosten für Schulveranstaltungen eine Lösung anzubieten.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at