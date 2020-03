NEOS: Europa braucht sofortige klare Antwort auf die Abschaffung der Demokratie in Ungarn

Claudia Gamon: „Die Frage, ob Ungarn noch einen Platz in der Union hat, muss sich nicht mehr nur die EVP stellen.“

Wien (OTS) - „Ungarn ist mit dem heutigen Tag eine Diktatur. Die Regierung nützt die Corona-Krise auf besonders widerwärtige und gefährliche Weise aus und hat mit dem Ermächtigungsgesetz die Demokratie in Ungarn de facto abgeschafft“, sagt NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon zur Ausschaltung des Ungarischen Parlaments. Für Gamon steht das Vorgehen in Ungarn im Widerspruch zu allem, wofür Europa steht. „Ich erwarte eine klare und sofortige Antwort der europäischen Spitzen. Die Frage, ob Ungarn einen Platz in der Union hat, muss sich nicht mehr nur die Europäische Volkspartei, sondern jeder Staats- und Regierungschef und jede europäische Institution stellen.“

