Verstärkte Beratungsleistungen und digitale Angebote

Kultur.Region.Niederösterreich stärkt digitale Kulturangebote im Bereich der Basis- und Breitenkultur.

St. Pölten (OTS) - Mit vielfältigen Service-, Beratungsleistungen und digitalen Kultur- und Bildungsprogrammen stärkt die Kultur.Region.Niederösterreich das virtuelle Angebot im Bereich der Basis- und Breitenkultur.

Nachfolgend auch aktuelle Absagen bzw. Verschiebungen von Veranstaltungen.

Kultur lebt von Emotionen, Begegnungen und dem gemeinsamen Erlebnis. Aktuell müssen Lehrgänge, Termine und Veranstaltungen der Kultur.Region.Niederösterreich und ihrer Betriebe abgesagt beziehungsweise verschoben werden. Diese stehen stellvertretend für tausende Veranstaltungen im ganzen Land, die einen unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Lebens in den Kulturregionen darstellen.

Von den Absagen betroffen sind unter anderem:

8. Mai 2020, Tag der Musikschulen (niederösterreichweit)

Neue Aktivitäten zu einem späteren Zeitpunkt.

9. Mai bis 9. August 2020, Viertelfestival NÖ - Mostviertel 2020

170 Veranstaltungen unter dem Motto „Bodenkontakt“. Das Festival mit allen vorgesehenen Programmpunkten wird auf 2021 verschoben.



16. bis 17. Mai 2020, Museumsfrühling Niederösterreich

Abwechslungsreiche Programme in über 120 niederösterreichischen Museen. Das Museumsmanagement Niederösterreich steht im Austausch mit den regionalen Museen und sorgt für eine Marketingunterstützung bei Wiederaufnahme des Betriebs.

4. bis 7. Juni 2020, Volkskulturfestival aufhOHRchen in Hollabrunn

28. Auflage des Musikfestivals von „traditionell bis schräg“: Volksmusik und Volxmusik. Verschiebung auf 2021.

Weitere Absagen bzw. Verschiebungen unter anderem:

Kursangebote im Bereich der Talenteschmieden (ab April 2020), Wettbewerb podium.jazz.pop.rock (4. bis 7. Mai 2020 in Leobersdorf), wiederaufhOHRchen Waidhofen/Ybbs (25. bis 30. April 2020), wiederaufhOHRchen St. Valentin (30. April bis 1. Mai 2020), Camp der Jungen Bläserphilharmonie (30. April bis 3. Mai 2020 in St. Pölten), Junge Bläserphilharmonie (9. Mai 2020 in Horn), BhW-Gemeindebegehungen barrierefrei (ab April 2020), Saisoneröffnung und Veranstaltungen Brandlhof (ab 5. April 2020), diverse Schwerpunktveranstaltungen im Haus der Regionen (ab April 2020).

„Unsere Solidarität gilt in diesen Zeiten den Künstlerinnen und Künstlern, den Veranstalterinnen und Veranstaltern sowie den vielen Initiativen, die mit ihren Kompetenzen auch für den Unterhalt ihrer Familien sorgen müssen und den 100.000 Freiwilligen, die sich ganzjährig mit viel Leidenschaft in der regionalen Kulturarbeit engagieren“, so Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

Gerade in Krisenzeiten gibt Kultur Kraft, schafft Identität und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Gemeinsam mit den Tochterbetrieben Volkskultur Niederösterreich GmbH, MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, BhW Niederösterreich GmbH und Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH gibt es aktuell umfangreiche Hilfestellungen und Angebote (auszugsweise):

Vermittlungsprogramme Digitale Fortbildung: Lehrgang Regional- und Heimatforschung, Ausbildung Museumskustoden, Kulturvermittlungslehrgang …



Digitale Angebote Digitales Lehren und Lernen für Musikschülerinnen und -schüler Lesen ist Familiensache: Aktion Zeit Punkt Lesen Webinare für BhW-Leiter Fortführung Digitalisierung Volksliedarchiv



Angebot und Entwicklung Das tägliche Lied der Volkskultur Niederösterreich Kurzfilme zu Handwerkstechniken der Volkskultur Niederösterreich Das tägliche Bild der Kulturvernetzung Niederösterreich Onlinebestellungen Bücher und CDs der Volkskultur Niederösterreich Diverse Radiosendungen auf ORF NÖ (Kamingespräche, aufhOHRchen …)



Alle Betriebe stehen telefonisch wie auch per Mail für Informationen und Beratungen zur Verfügung.

Alle weiteren Informationen unter:

www.kulturregionnoe.at

www.volkskulturnoe.at

www.mkmnoe.at

www.noemuseen.at

www.bhw-n.eu

www.kulturvernetzung.at

www.service-freiwillige.at

www.viertelfestival-noe.at





