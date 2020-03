#SupportYourFitnessclub – Sportstars unterstützen Österreichs Fitnessbetriebe

1,25 Millionen Österreicherinnen und Österreicher halten sich in 1.299 Fitnessclubs gesund und fit.

Die Fitnessbetriebe sind damit der mit Abstand größte Freizeit- und Sportanbieter in unserem Land. Mit einem Video wollen Sportstars wie Julian Eberhard, Verena Preiner, Stephanie Venier, Matthias Walkner oder auch Bernd Wiesberger darauf aufmerksam machen, welch hohen Stellenwert die Fitnessclubs für die Gesundheit und das Wohlbefinden der österreichischen Bevölkerung haben.

„In der jetzt schwierigen Zeit möchten wir dazu beitragen, unsere österreichischen Fitnessclubs aktiv zu unterstützen. Sie sind der Nahversorger für unsere Fitness und geben uns mit ihrer Infrastruktur die Möglichkeit, uns das ganze Jahr über fit und gesund zu halten. Gerade jetzt ist ein intaktes Immunsystem für uns alle besonders wichtig“, erklärt Golfprofi Bernd Wiesberger. „Wir möchten deshalb alle dazu auffordern, das Video mit dem Hashtag #SupportYourFitnessclub zu teilen, österreichweit zu verbreiten und damit die Fitnessclubs ebenfalls zu unterstützen."

Das Video ist auf den Websites und Social Media-Kanälen des WKO-Fachverbands Freizeit- und Sportbetriebe, von Technogym Austria und Fitness.at sowie der Fitnessclubs zu sehen und zu teilen. Initiiert wurde die Informationskampagne von Gottfried Wurpes (CEO the fitness company / Technogym) in Kooperation mit KommR Gerhard Span (Obmann des WKO-Fachverbandes Freizeit- & Sportbetriebe) und Christian Hörl (Inhaber Vita Club Salzburg).

Fitnessbetriebe mit rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Um allen Mitgliedern optimale Trainingsbedingungen zu ermöglichen, investierten die Fitnessbetriebe in den vergangenen Jahren sehr viel Geld in die Qualität der Ausstattung und in ein bestens ausgebildetes Personal. „Rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell bei den 1.299 gewerblichen Fitnessbetrieben beschäftigt. Durch die Schließungen aufgrund von COVID-19 stehen diese jetzt vor der größten Herausforderung in ihrer Geschichte“, betont Gottfried Wurpes.

Öffnung der Fitnessclubs unter Einhaltung notwendiger Auflagen

„Gerade weil die Fitnessbetriebe so viel zur Gesundheit und Fitness der Bevölkerung beitragen können, muss es ein gesamtgesellschaftliches Ziel sein, die Clubs unter Einhaltung notwendiger Auflagen möglichst bald wieder zu öffnen“, sagt Gerhard Span. Und Christian Hörl ergänzt: „Diese Auflagen könnten zum Beispiel die Beschränkung auf 100 Personen, ausreichend Abstand zwischen den Trainierenden oder auch ein umfassender Hygieneplan und diverse Desinfektionseinrichtungen sein.“

Folgende positiven Aspekte bieten die Fitnessbetriebe der österreichischen Bevölkerung:

Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness durch Bewegung

Steigerung der Immunabwehr

Stressabbau

Gesund und fit alt werden

Verhindern und Lindern von Beschwerden wie zum Beispiel Fettleibigkeit, Diabetes oder Rückenprobleme

Therapie und Rehabilitation

Ausgleich zum Arbeits- und Familienalltag

Unser Hashtag: #SupportYourFitnessclub



