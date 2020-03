Festnahme nach Verdacht des Einbruchdiebstahls

Vorfallszeit: 29.03.2020, 19:15 Uhr, Vorfallsort: 10., Favoriten

Wien (OTS) - Ein 41-jähriger Zeuge beobachtete zwei Männer beim Einladen von Europaletten von einer Baustelle in einen Lkw und verständigte die Polizei. Alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten das Fahrzeug anhalten und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. In dem Fahrzeug waren ein 38- und ein 39-jähriger Mann aus Rumänien. Im Laderaum des Lkw fanden die Beamten 20 Stück Paletten, die in weiterer Folge sichergestellt wurden. Bei Ermittlungen im Bereich des Tatortes konnten die Polizisten eine abmontierte Bauzaunschelle auffinden. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Daniel Fürst

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at