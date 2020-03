FH Technikum Wien lädt Studieninteressierte zu Online-Infosessions

Erste Sessions ab 31. März, das Aufnahmeverfahren läuft weiter, Bewerbung bis Ende Mai möglich

Wien (OTS) - Als Ersatz für Vorort-Termine bietet die FH Technikum Wien in nächster Zeit Online-Infosessions für viele Studiengänge an. Per Videocall können Interessentinnen und Interessenten direkt mit dem Studiengang in Kontakt treten und Fragen stellen. Die ersten Termine finden bereits am 31. März statt. Der laufend aktualisierte Überblick mit Anmeldemöglichkeit findet sich unter:

www.technikum-wien.at/infosessions

Dort gibt es für jeden Termin eine Voranmeldemöglichkeit.

Auch in Zeiten von E-Learning und Home Office läuft das Aufnahmeverfahren an der FH Technikum Wien weiter. Noch bis Ende Mai können sich alle Studieninteressierten für die 12 Bachelor- und 19 Master-Studiengänge bewerben. Wie üblich können Matura- und Bachelor-Zeugnisse auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden. Es gibt also keinen Grund, verschobene Matura- oder Prüfungstermine abzuwarten, bevor man sich für ein Studium an Österreichs technischer Fachhochschule bewirbt.

Die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien wurde gegründet, um Menschen für ein technisches Studium zu begeistern und auf die Nachfrage nach technischen Spitzenkräften in der Industrie zu reagieren. In den 25 Jahren ihres Bestehens hat sie 11.000 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Aktuell studieren mehr als 4.800 Menschen an Österreichs einziger rein technischer Fachhochschule. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro-und Elektronikindustrie.



