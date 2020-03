Heuer kein Karfreitags-Kreuzweg mit dem Papst am Kolosseum

Vatikan gibt verändertes Papst-Programm für Ostern bekannt

Vatikanstadt (KAP) - Wegen der Corona-Pandemie finden die päpstlichen Gottesdienste der Kar- und Ostertage erheblich verändert statt. Wie der Vatikan am Freitag bekanntgab, feiert der Papst alle zentralen Gottesdienste von Palmsonntag bis Ostersonntag am Altar des Petersdoms und ohne Anwesenheit von Gläubigen. Auch der traditionelle Kreuzweg am Karfreitag beim römischen Kolosseum, den in normalen Jahren Zehntausende Gläubige vor Ort mitfeiern, wird in den Vatikan verlegt. Ebenso findet die sonst auf dem Petersplatz gefeierte Ostersonntagsmesse in der vatikanischen Basilika statt. Einzelheiten bleiben weiterhin offen.

Am Palmsonntag erfolgt das Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusalem demnach in einem Gottesdienst im Petersdom und ohne die traditionelle Prozession über den Petersplatz. Im Programm des Gründonnerstags fehlt dieses Jahr die Chrisam-Messe zur Weihe heiliger Öle. Auch die Eucharistiefeier zur Erinnerung an das Letzte Abendmahl Jesu, die Papst Franziskus in Haft- oder Betreuungseinrichtungen zu halten pflegte und die von seinen Vorgängern in der Lateranbasilika gefeiert wurde, findet heuer in Sankt Peter statt.

An Karfreitag ist die Feier vom Leiden und Sterben Christi auf einen ungewöhnlich späten Zeitpunkt um 18 Uhr verschoben. Der abendliche Kreuzweg, traditionell einer der stimmungsvollen Höhepunkte der römischen Kar- und Ostertage beim Kolosseum, vollzieht sich auf den Stufen den Petersdoms.

Die Feier der Osternacht begeht der Papst am Samstagabend um 21 Uhr in der vatikanischen Basilika. Dort hält er am folgenden Ostersonntag relativ spät um 11 Uhr auch die Ostermesse; anschließend erteilt Franziskus den Segen "Urbi et orbi".

