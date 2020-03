brut zeigt mit „Der Kreisky-Test“ erste Online-Produktion von Nesterval - immersiv, interaktiv, live

Vorverkauf für Performances vom 15. bis 28. April startet am 30. März, 12 Uhr

Wien (OTS) - Zum ersten Mal findet eine Nesterval-Produktion komplett online statt – aber wie gewohnt immersiv und interaktiv. Die Teilnehmer*innen werden zuhause am Laptop oder am Computer mit den Schauspieler*innen und miteinander verbunden sein, um Teil des Kreisky-Tests zu werden.

Seit Jonas Nesterval denken kann, ist er auf der Suche nach seiner Mutter. Als er vier Jahre alt war, verließ Gertrud Nesterval ihre Familie. Der Vater schweigt, ebenso die Archive und die Partei. Bis eines Tages Material auftaucht, das Gertrud auf Reisen durch Europa gesammelt hat: Interviews und Filmmaterial von Aktivistinnen aus Serbien, Spanien und Italien. Jonas ist überzeugt, dass seine Mutter im Zentrum der österreichischen Geschichte stand und an einem revolutionären Projekt arbeitete. Und schließlich taucht auch noch das Herzstück ihrer Arbeit auf: der sogenannte Kreisky-Test.

Und dann passiert, womit niemand gerechnet hat. Die Welt steht still. Ein Virus hält die Menschheit in Schach. Jonas erwacht aus der Schockstarre und beschließt: Es ist an der Zeit. Jetzt oder nie! Der Kreisky-Test muss abgeschlossen werden. Gerade jetzt! Die Teilnehmer*innen sollen Jonas dabei helfen, eine Gruppe ausgewählter Personen der finalen Testphase zu unterziehen. Sie entscheiden, wer am Ende übrig bleibt. Denn nur die Besten sollen es schaffen, sollen bewahren, was in Gefahr ist.

Links oder rechts, oben oder unten? Wie schützt man die eigene Geschichte, die eigenen Werte, wenn Situation und Umwelt als lebensbedrohlich empfunden werden? Gertrud Nesterval hat sich entschieden, und ihr Sohn Jonas ist bereit, zu vollenden, was sie begonnen hat. Wer werden die Auserwählten sein, und wofür genau werden sie ausgewählt? Das erfährt das Publikum in der neuen immersiven Online-Performance von Nesterval.

Das Ensemble von Nesterval besteht aus Performer*innen, Drag-Artists, Amateur- und Profischauspieler*innen, die in unterschiedlichen Formationen die Geschichte der Familie Nesterval erzählen. In einer Mischung aus klassischen Spielmethoden und immersivem Theater kreieren Herr Finnland und sein Team performative Abenteuer, in denen die Teilnehmer*innen zu handlungsleitenden Mitspieler*innen des Stücks werden. Das Dorf, 2018 in Koproduktion mit brut Wien entstanden, wurde für den Nestroy-Spezialpreis 2019 nominiert.

Termine:

15., 17., 18., 19., 21. und 24. April 2020 (in deutscher Sprache)

26. bis 28. April 2020 (in englischer Sprache)

jeweils 15:30 Uhr / 17:15 Uhr / 19:15 Uhr / 21:00 Uhr

39 Euro (Künstler*innen Solidaritätspreis) / 23 Euro / 18 Euro

Tickets: www.brut-wien.at



So funktioniert die Teilnahme: Die Verwendung der kostenlosen Videokonferenz-App Zoom ist Voraussetzung, um an Der Kreisky-Test teilnehmen zu können. Erforderlich ist dazu ein Computer oder Laptop mit Kamera und Mikrofon.

Regie Herr Finnland, Buch Frau Löfberg, Film Lorenz Tröbinger, Kostüm Andy Reiter



Mit Rita Brandneulinger, Gisa Fellerer, Julia Fuchs, Bernhard Hablé, Laura Hermann, Romy Hrubeš, Niklas-Sven Kerck, Lu Ki, Astôn Matters, Willy Mutzenpachner, Pamina Puls, Andy Reiter, Johannes Scheutz, Claudia Six, Alexandra Thompson, Lorenz Troebinger, Gankerl Walanka, Christopher Wurmdobler

Eine Koproduktion von Nesterval, brut Wien und Be SpectACTive!, kofinanziert durch das Creative Europe-Programm der Europäischen Union.

Rückfragen & Kontakt:

Koproduktionshaus Wien GmbH

Susanne Baertele

Leitung Presse/Marketing

+43 676 5878774-13

baertele @ brut-wien.at