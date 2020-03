Brand bei TIGER Coatings GmbH & Co. KG

Wels (OTS) - Auf dem Werksgelände der TIGER Coatings GmbH & Co. KG kam es am 27.03.2020 um 1:04 Uhr zu einem begrenzten Schwelbrand in einer Produktionsanlage. Durch die Brandschutzbeauftragen von TIGER sowie die unverzüglich eintreffenden Einsatzkräfte konnte das Feuer bereits um 1:40 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

Sechs Mitarbeiter wurden aufgrund der Rauchentwicklung präventiv ins Klinikum Wels eingeliefert, fünf davon konnten das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.



Rückfragen & Kontakt:

Prok. Christian Ebenberger, MBA

Tel: +43 (0)7242 | 400 1290

E-Mail: christian.ebenberger @ tiger-coatings.com