Vereine unterstützen und regionale Online-Plattformen nutzen

Zusammenhalten und Vereine unterstützen gilt in diesen schwierigen Zeiten umso mehr.

Gallspach (OTS) - Passend zu dem aktuellen Slogan der Bundesregierung „Schau auf dich, schau auf mich“ hat BALLDESIGNER den Fußball EYE entwickelt, der durch das stilisierte Auge hervorsticht und von Kindern grafisch gestaltet wurde. In Größe und Gewicht dem "INTERNATIONALEN MATCHBALL STANDARD" entsprechend, hat dieser Fußball außerdem das FAIRTRADE Siegel, ist in der Produktdatenbank von Fairtrade Österreich gelistet und für die Verwendung in Schulen konzipiert.



Von jedem verkauften „Schau auf dich, schau auf mich - Fußball“ fließt eine Spende an das Kinderhospiz Wien. Das Kinderhospiz Wien feiert heuer sein 15 jähriges Jubiläum und steht beratend, begleitend und helfend, mit professionellen und ehrenamtlichen Diensten schwerstkranker Kinder und ihrer Familien zur Verfügung, was eine unschätzbare Entlastung in herausfordernder Zeit bedeutet.



Seit heute ist dieser Ball und die gesamte FAIRTRADE Fußball Kollektion von BALLDESIGNER auf der Online-Plattform SHÖPPING erhältlich, die ein umfangreiches Sortiment österreichischer Produkte anbietet und damit den heimischen Handel stärkt, was eine positive Bilanz durch inländische Arbeitsplätze und kurze Lieferzeiten bedeutet.



