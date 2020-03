„Sport am Montag“ kehrt zurück: Neue Sendungsformate in OSP mit „Club ORF SPORT +“ und „Schätze aus dem ORF-Archiv“

Ab Montag, dem 30. März, um 16.30 Uhr und im Hauptabend um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - ORF SPORT + startet am Montag, dem 30. März 2020, mit zwei neuen Sendungsformaten: Jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag steht um 16.30 und 18.00 Uhr live der „Club ORF SPORT +“ auf dem Programm. Im Hauptabend um 20.15 Uhr zeigt ORF SPORT + ab diesem Tag die „Schätze aus dem ORF-Archiv“. Die Tages-Schwerpunkte sind dabei am Montag „Sport am Montag“-, „Sportpanorama“- und „Sport Arena“-Sendungen, am Dienstag Olympia-Klassiker, am Mittwoch Fußball-Länderspiele von einer WM oder EM (jeweils ein Finalspiel und ein Österreich-Spiel), am Donnerstag Eishockey, am Freitag „Sport-Classics“, am Samstag Fußball-Vereinsspiele und am Sonntag Formel-1-Klassiker.

„Club ORF SPORT +“ mit 55-minütigem Talk

„Willkommen im Club!“ heißt es ab 30, März, wenn sich die Moderatorinnen und Moderatoren mit dem „Club ORF SPORT +“ live aus dem neuen ORF Sport-Vereinsheim, dem Studio 4, am Küniglberg in Wien melden. Herzstück der Sendefläche von „Club ORF SPORT +“ ist ein 55-minütiger Talk zu einem aktuellen Tagesthema, angereichert mit Archivbeiträgen und Zuspielungen zu den Gästen, die via Skype live zugeschaltet werden. Stündlich gibt es auch News-Blöcke mit dem Neuesten des Tages in Meldungsform. Dazu schaltet der „Club ORF SPORT +“ live zu den Kolleginnen und Kollegen der ORF-Sport-Social-Media-Redaktion, die mit den spannendsten Postings, den lustigsten Videoclips und den Fragen aus der Sportwelt im Netz zur Sendung beitragen. Verantwortlicher Redakteur der Sendung ist Peter Brunner. Kristina Inhof moderiert die Sendung in der ersten Woche.

Themen der Auftaktsendung am 30. März sind „Olympiasieger in der Warteschleife – wie tickt der neue Countdown nach der erstmaligen Verschiebung der Sommerspiele in Tokio“ und die „Paralympics“. Am 1. April lautet das Talk-Thema „Österreichs Sport ohne Meister – was bedeutet der komplette Stillstand der heimischen Ligen sportlich und finanziell?“. „Sportland Tirol – ein Land ohne Sport“ und „Wie geht es den Sportlerinnen und Sportlern mit den strengen Ausgangssperren?“ sind die Themen am 3. April.

„Schätze aus dem ORF-Archiv“ startet mit Feature über Fußball-Publikum

In den „Schätzen aus dem ORF-Archiv“ sind am 30. März ein „Sportpanorama“ vom 8. April 1968 (Feature über das Fußball-Publikum), ein „Sport am Montag“ vom 24. Juni 1985 (500. Sendung, mit Sigi Bergmann) und die letzte Ausgabe der „Sport Arena“ (Best of) vom 20. Februar 1995 zu sehen. Die Olympia-Klassiker beginnen am 31. März mit der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele Rio 2016 und der Bronze-Medaille im Segeln durch Tanja Frank und Thomas Zajac. Am 1. April folgen das WM-Spiel Österreich – USA aus dem Jahr 1990 (letzter österreichischer Sieg bei einer Endrunde, Kommentator Hans Huber) und das EM-Endspiel von 1976 CSSR – BRD (5:3 nach Verlängerung, Entscheidung durch Elfmeter von Antonin Panenka, Kommentator Michael Kuhn).

Das Eishockey-B-WM-Match Österreich – Polen aus dem Jahr 2017 ist am 2. April zu sehen. Die Classics starten am 3. April mit der Tennis-Davis Cup-Begegnung Österreich – Schweden (Horst Skoff – Mats Wilander 7. April 1989, Kommentator Gerhard Zimmer, Kokommentator Ronald Leitgeb). Die Bundesliga-Spiele Austria Salzburg – Austria Wien aus dem Jahr 1995 (3:0, erstes Bundesliga-Livespiel im ORF, Kommentator Hans Huber) und Salzburg – Rapid Wien aus dem Jahr 2008 (0:7, Kommentator Thomas König) stehen am 4. April auf dem Programm. Am 5. April zeigt ORF SPORT + bei den „Formel-1-Klassikern“ den Grand Prix von Australien 1991 (kürzester Grand Prix der Geschichte, Sieger Ayrton Senna) und den Grand Prix von Donington 1993 – anlässlich des 60. Geburtstags von Ayrton Senna.

Das Programm von ORF SPORT + von 30. März bis 5. April in der Übersicht:

Montag, 30. März

6.01–08.00 Uhr: Silent Sports

8.00–08.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

8.30–09.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

9.00–09.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

9.30–10.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.00–10.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.30–11.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

11.00–11.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

11.30–12.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

16.30–17.30 Uhr und 18.00–19.00 Uhr: „Club ORF SPORT +“ („Olympiasieger in der Warteschleife – wie tickt der neue Countdown nach der erstmaligen Verschiebung der Sommerspiele in Tokio“ / „Paralympics“, Moderation Kristina Inhof)

17.30–18.00 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

19.00–19.30 Uhr: Sportbild

19.30–20.00 Uhr: Funsport

20.00–20.15 Uhr: Funsport

20.15–20.30 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: „Sportpanorama“ vom 8. April 1968 (Feature über das Fußball-Publikum)

20.30–22.00 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: „Sport am Montag“ vom 24. Juni 1985 (500. Sendung, mit Sigi Bergmann)

22.00–22.45 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: „Sport Arena“ vom 20. Februar 1995 (letzte Ausgabe, Best of)

22.45–23.00 Uhr: Funsport

Dienstag, 31. März

06.01–08.00 Uhr: Silent Sports

08.00–08.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

08.30–09.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

09.00–09.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

09.30–10.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.00–10.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.30–11.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

11.00–11.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

11.30–12.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

19.00–19.30 Uhr: Formula E Street Racers

19.30–20.00 Uhr: Funsport

20.00–20.15 Uhr: Funsport

20.15–23.00 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: Olympia-Klassiker (Eröffnung Olympische Sommerspiele Rio 2016, Kommentator Michael Berger, mit der Bronze-Medaille im Segeln durch Tanja Frank und Thomas Zajac)

Mittwoch, 1. April

6.01–8.00 Uhr: Silent Sports

8.00–8.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

8.30–9.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

9.00–9.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

9.30–10.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.00–10.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.30–11.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

11.00–11.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

11.30–12.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

16.30–17.30 Uhr und 18.00–19.00 Uhr: „Club ORF SPORT +“ („Österreichs Sport ohne Meister – was bedeutet der komplette Stillstand der heimischen Ligen sportlich und finanziell?“, Moderation Kristina Inhof)

17.30–18.00 Uhr „Wir bewegen Österreich“

19.00–19.30 Uhr: Hockey – Highlights vom Rohrmax Cup 2020 19.30–20.00 Uhr: Funsport

20.00–20.15 Uhr: Funsport

20.15–21.30 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: WM-Spiel Österreich – USA aus dem Jahr 1990 (letzter österreichischer Sieg bei einer Endrunde, Kommentator Hans Huber)

21.30–23.00 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: EM-Endspiel von 1976 CSSR – BRD (5:3 nach Verlängerung, Entscheidung durch Elfmeter von Antonin Panenka, Kommentator Michael Kuhn)

Donnerstag, 2. April

6.01–8.00 Uhr: Silent Sports

8.00–8.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

8.30–9.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

9.00–9.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

9.30–10.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.00–10.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.30–11.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

11.00–11.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

11.30–12.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

19.00–19.30 Uhr: Hockey – Highlights vom Hallenmasters 2020 19.30–20.00 Uhr: Funsport

20.00–20.15 Uhr: Funsport

20.15–23.00 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: Eishockey-B-WM Ukraine 2017 Österreich – Polen (11:0, Kommentator Michael Berger, Analysen Peter Znenahlik)

Freitag, 3. April

6.01–8.00 Uhr: Silent Sports

8.00–8.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

8.30–9.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

9.00–9.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

9.30–10.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.00–10.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.30–11.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

11.00–11.30 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

11.30–12.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

16.30–17.30 Uhr und 18.00–19.00 Uhr: „Club ORF SPORT +“ („Sportland Tirol – ein Land ohne Sport“ / „Wie geht es den Sportlerinnen und Sportlern mit den strengen Ausgangssperren?“ Moderation Kristina Inhof)

17.30–18.00 Uhr: „Wir bewegen Österreich“

19.00–19.30 Uhr: Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ 19.30–20.00 Uhr: Das Yoga-Magazin

20.00–20.15 Uhr: Funsport

20.15–23.00 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: „Classics“ Tennis Davis Cup Österreich – Schweden (Horst Skoff – Mats Wilander 7. April 1989, Kommentator Gerhard Zimmer, Kokommentator Ronald Leitgeb)

Samstag, 4. April

6.01–8.00 Uhr: Silent Sports

8.00–8.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

8.30–9.00 Uhr: Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ 9.00–9.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

9.30–10.00 Uhr: Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ 10.00–10.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.30–11.00 Uhr: Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ 19.00–19.30 Uhr: Tischtennis – Highlights vom Frauen-Champions-League-Viertelfinale Linz AG Froschberg – Metz TT 19.30–20.00 Uhr: Funsport

20.00–20.15 Uhr: Funsport

20.15–21.30 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: Bundesliga-Spiele Austria Salzburg – Austria Wien aus dem Jahr 1995 (3:0, erstes Bundesliga-Livespiel im ORF, Kommentator Hans Huber)

21.30–23.00 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: Salzburg – Rapid Wien aus dem Jahr 2008 (0:7, Kommentator Thomas König)

Sonntag, 5. April

6.01–8.00 Uhr: Silent Sports

8.00–8.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

8.30–9.00 Uhr: Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ 9.00–9.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

9.30–10.00 Uhr: Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ 10.00–10.30 Uhr: Das Yoga-Magazin

10.30–11.00 Uhr: Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ 19.00–19.30 Uhr: Leichtathletik – Highlights von den Österreichischen Hallen-Staatsmeisterschaften 2020

19.30–20.00 Uhr: Funsport

20.00–20.15 Uhr: Funsport

20.15–21.00 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: Formel-1-Klassiker (Grand Prix von Australien 1991, kürzester Grand Prix der Geschichte, Sieger Ayrton Senna)

21.00–22.30 Uhr: LIVE Formel 1 Esports Virtual Grand Prix Series 22.30–0.00 Uhr: „Schätze aus dem ORF-Archiv“: Formel-1-Klassiker (Grand Prix Donington 1993, anlässlich des 60. Geburtstags von Ayrton Senna)

(Stand vom 26. März, kurzfristige Änderungen möglich)

