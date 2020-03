Moosbrugger: Bauern und Handel - Regionalität ist gerade in der Krise Trumpf

Partnerschaft: Handel bringt Produkte der Landwirtschaft an die Konsumenten

Wien (OTS) - "Gerade in der Krise zeigt sich der Wert einer sicheren regionalen Versorgung. Der Lebensmittelhandel spielt dabei eine Schlüsselrolle, indem er die bäuerlichen Produkte an die Konsumenten bringt und somit gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern und den Verarbeitungsbetrieben die Versorgung der Bevölkerung garantiert. Für diese Partnerschaft gilt dem Handel wie auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unser voller Dank. Es zeigt sich, dass die Konsumenten bei Lebensmitteln klar auf Regionalität setzen. Sie wissen um Qualität und Sicherheit heimischer Lebensmittel. Aktuell brechen wichtige Absatzkanäle auch für landwirtschaftliche Produkte weg. Daher richten wir den Appell an den Lebensmittelhandel, noch stärker auf die regionale Herkunft und Verfügbarkeit bei Lebensmitteln sowie gärtnerischen Produkten zu achten und wo möglich auf Importe zu verzichten", erklärte heute Landwirtschaftskammer (LK) Österreich-Präsident Josef Moosbrugger.



Genügend Ware aus Österreich



"Die Österreicherinnen und Österreicher brauchen sich keine Sorgen zu machen. Es sind ausreichend heimische Lebensmittel vorhanden und werden auch ständig nachgeliefert. Dafür sorgen Bäuerinnen und Bauern, die Genossenschaften und die Verarbeitungswirtschaft sowie auch der Handel. Wer also saisonal, regional und frisch einkaufen will, für den füllen wir die Regale", so Moosbrugger weiter.



"Nun gilt es, gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen rasch flexible Lösungen zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs in der Land- und Ernährungswirtschaft anzubieten. Erste Schritte in diese Richtung sind gelungen. Trotzdem werden wir auch weitere Möglichkeiten brauchen, dass ausländischen Saisonarbeitskräfte wieder nach Österreich kommen können, denn das sichert den Nachschub an frischen und regionalen Produkten in den Handel", schloss Moosbrugger. (Schluss)

