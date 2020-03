Schwankungen bei Kreditzinsen: Corona-Krise macht Wohnbaufinanzierung jetzt etwas teurer

Wien/München (OTS) - Nachdem die Zinsen für Wohnbaufinanzierungen Anfang März ein neues Rekordtief markiert haben, sind die Konditionen nun wieder leicht gestiegen. Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Wohnbaufinanzierungen und seit 2018 auch in Österreich aktiv, rechnet mit weiteren Erhöhungen. „ Die Corona-Krise hatte anfänglich zu niedrigeren Konditionen geführt, jetzt steigen die Zinsen für Wohnkredite wieder etwas an “, sagt Andreas Luschnig, Leiter der Interhyp-Niederlassung in Wien. Dennoch seien Fixzinsen für zehnjährige Darlehen noch immer unter einem Prozent erhältlich. Andreas Luschnig empfiehlt: „ Wer aktuell eine Wohnbaufinanzierung plant, sollte die Zinsen genau vergleichen, sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Eine Finanzierung sollte wohlüberlegt und mit guter Beratung geplant werden. “ Fixzinsen sollten als Alternative zu variablen Zinsen geprüft werden, so der Experte.



Im Zuge der Kursstürze an den Börsen und der wirtschaftlichen Unsicherheit war Anfang März zunächst eine starke Nachfrage nach sicheren Anleihen und Pfandbriefen zu beobachten, welche ein wichtiges Anzeichen für die Refinanzierungsbedingungen der Banken sind. In der Folge waren die Zinsen für Wohnbaukredite gefallen. Ein weiterer Faktor für das allgemein günstige Zinsumfeld für Wohnbaufinanzierungen ist die seit Jahren andauernde Niedrigzinspolitik insbesondere der Europäischen Zentralbank (EZB).



Nun sieht Interhyp Anzeichen für einen leichten Konditionsanstieg. Die Renditen der längerfristigen Anleihen sind zum Teil gestiegen, auch aufgrund der erwarteten Kosten aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten. Die Refinanzierungssituation der Banken ist derzeit nicht mehr ganz so günstig wie Anfang März, so Interhyp. In der Folge haben jetzt einige Anbieter ihre Konditionen erhöht. Die Corona-Krise hat demnach zu Schwankungen bei Kreditzinsen geführt.



Kreditnehmer sollten trotz des aktuellen Konditionsanstiegs in Ruhe vergleichen. Wer eine Kreditaufnahme plant, sollte langfristig agieren. Interhyp rät, im immer noch günstigen Marktumfeld, Fixzinsen über zehn Jahre und länger in Betracht zu ziehen. Welche Finanzierungslösung die beste für den individuellen Fall ist, lasse sich gut in einem Beratungsgespräch klären, so Niederlassungsleiter Andreas Luschnig. Interhyp Wien bietet die persönliche Finanzierungsberatung derzeit telefonisch und per Live-Beratung, das heißt mit Bildschirmübertragung, an.



