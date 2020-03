Das Training „in der Tasche“ – Banken werden per Smartphone geschult

Händeschütteln ist derzeit tabu. Menschenansammlungen werden zum Schutz der eigenen Gesundheit vermieden. Büros und Seminarräume bleiben bis auf weiteres leer.

Wien/Innsbruck (OTS) - Schwierige Zeiten also, um Schulungen, Seminare und Weiterbildungen in Präsenz zu halten. Finance Trainer, ein internationaler Trainingsspezialist für den Finanzbereich, sieht sich auch in Zeiten der Krise und Social Distancing professionell aufgestellt: Das Geschäft mit der virtuellen Wissensvermittlung ist keineswegs neu. „Wir haben uns schon vor mehr als 20 Jahren vorstellen können, dass e-Learning die Zukunft ist und haben unsere erfolgreiche Cyber*School entwickelt.“ – So Hannes Enthofer, Gründerpartner bei Finance Trainer. Die Trainings müssen jetzt noch näher an die Kunden kommen, das ist ein Gebot der Zeit.

Die neu entwickelte Mobile Cyber*School bringt nun das umfangreiche Finance Trainer Wissen auf jedes Smartphone. Die Inhalte wurden dazu in kleine, leicht zu lernende „Häppchen“ verpackt. So hat jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin das Training in jeder Situation (zu Hause, beim Warten, im Zug, …) im Zugriff. Regularien, Bankmanagement und fit & proper Weiterbildung, die den Schlüsselpersonen in Finanzinstitutionen vorgeschrieben wird, können unabhängig und flexibel trainiert werden – natürlich mit entsprechendem Erfolgszertifikat.

Als Technologielieferant steht Finance Trainer das Innsbrucker Unternehmen Institute of Microtraining (IoM) zur Seite, welches laufend an der optimalen „Formel“ des Mobile Learnings feilt. „Das IoM hat beim Alpbacher Finanzsymposium 2019 den FinTech Award gewonnen. Das hat uns von ihrer Smartphone Technologie überzeugt“, so Hannes Enthofer. Mit Hilfe von IoM kann Finance Trainer aktuelle Bankthemen auch kurzfristig und maßgeschneidert in ein Mobile Training umsetzen.

Finance Trainer stellt sich mit dem Institute of Microtraining den Herausforderungen der Zeit und sorgen dafür, dass Sie Ihre Trainings immer „in der Tasche“ haben.

