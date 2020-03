NEOS zu Corona: EPUs warten verzweifelt auf konkrete Lösungen

Henrike Brandstötter: „Die Ein-Personen-Unternehmen brauchen keine Beschwichtigungen, sondern endlich Hilfe und Beratung. Es geht um deren geschäftliches Überleben.“

Wien (OTS) - Ungeduldig reagiert NEOS-EPU-Sprecherin Henrike Brandstötter auf die immer noch auf sich warten lassende Lösung für Ein-Personen-Unternehmen in der aktuellen Coronakrise. „Die EPUs brauchen keine vollmundigen Beschwichtigungen von Wirtschaftskammer und Bundesregierung, sie brauchen auch nicht vier Regierungspressekonferenzen am Tag, nein, sie brauchen endlich konkrete Hilfe und Beratung. Die Regierung will die Wirtschaftskammer für die Abwicklung der Hilfe einspannen, obwohl diese erstmal Strukturen aufbauen muss und offenbar überfordert ist. Finanzämter wären für solche Situationen ausgestattet – und hätten auch alle notwendigen Daten. Betroffene warten jetzt noch immer auf klare Ansagen, wer sich wann wie wohin wenden kann. Das ist nicht tragbar.“

Brandstötter appelliert an die Bundesregierung und an die WKO, möglichst rasch für Klarheit zu sorgen und die Abwicklung der Anträge möglichst bald zu beginnen: „Für viele EPUs geht es in diesen Tagen um ihr geschäftliches Überleben. Jeder mit Warten verlorene Tag kann über Schicksale entscheiden.“

Brandstötter fordert in diesem Zusammenhang auch Klarheit über die Fälligkeiten etwaiger Einkommenssteuer- und Sozialversicherungsnachzahlungen aus 2019: „Hier hat die Regierung noch nichts konkretes angekündigt, doch das ist jetzt ein massives Problem für EPUs. Einigen stehen hier noch hohe Nachzahlungen bevor – und sie werden im Ungewissen darüber gelassen, ob es hier auch Erleichterungen geben wird."

Vorschreibungen für Einkommenssteuer- und Sozialversicherung für 2020 sollten darüber hinaus nicht nur gestundet, sondern gleich neu berechnet werden, fordert Brandstötter: „Es ist nicht davon auszugehen, dass Unternehmen 2020 ihre Gewinne halten können. Vorschreibungen müssen niedriger angesetzt werden, sonst verschieben wir die Probleme für Unternehmen nur. Und im Herbst stehen dann viele vor einer teueren Schuldenfalle.“

