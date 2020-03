AutorInnen kommen zu Ihnen nach Hause: Stadt Wien Büchereien gehen mit Lesungen online

AutorInnen wie Michael Stavarič, Dominik Barta und Katja Jungwirth präsentieren ihre Bücher über den YouTube- und Podcast-Kanal der Stadt Wien Büchereien

Wien (OTS) - Nach den von Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler präsentierten Maßnahmen zur Unterstützung von Kulturschaffenden setzen die Büchereien der Stadt Wien eine weitere Initiative: Gemeinsam mit der Alten Schmiede, der Österreichischen Gesellschaft für Literatur und des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels starten sie eine neue Reihe von Online-Lesungen mit AutorInnen. Den Anfang machen Michael Stavarič, Dominik Barta und Katja Jungwirth. Sie lesen aus ihren neuen Büchern und sprechen mit dem Journalisten Günter Kaindlstorfer über ihr Werk, Schreiben und Leben in Zeiten des Coronavirus. Die „Corona-Lesungen“ sind über den YouTube- und Podcast-Kanal der Stadt Wien Büchereien abrufbar.

„Die Online-Lesungen bieten AutorInnen die Möglichkeit, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren, und dem Publikum eine spannende Abwechslung in den eigenen vier Wänden“, so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Büchereien, Alte Schmiede, Österreichische Gesellschaft für Literatur und Hauptverband des Österreichischen Buchhandels wollen mit der Reihe „Corona-Lesungen“ einen Beitrag dazu leisten, dass AutorInnen ihre Werke auch jetzt einem breiteren Publikum präsentieren können. Denn: Unzählige Lesungen fallen in diesen Wochen aus, wichtige Buchmessen mussten abgesagt werden, was AutorInnen, die ihre Bücher in diesem Frühjahr vorstellen wollten, in Schwierigkeiten bringt. Die Stadt Wien unterstützt hier u.a. mit Auftrittsmöglichkeiten.

Den Anfang macht Autor Michael Stavarič, der seinen neuen Roman „Fremdes Licht“ vorstellt. In regelmäßigen Abständen von zwei bis drei Tagen werden neue Beiträge veröffentlicht. Bereits aufgenommen sind Lesungen mit Dominik Barta und Katja Jungwirth.

Links:

Youtube-Channel der Stadt Wien Büchereien: https://www.youtube.com/channel/UC0oEPG-TxsOSq1YVTWg_pZA

Podcast der Büchereien Wien: https://bit.ly/3akDMSv

Alte Schmiede: https://www.alte-schmiede.at/

Österreichische Gesellschaft für Literatur: http://www.ogl.at/home/

Hauptverband des Österreichischen Buchhandels: http://www.buecher.at/

