Linglong Tire hat medizinische Hilfsgüter zur Bekämpfung von COVID-19 an Serbien gespendet

Beijing (ots/PRNewswire) - Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. hat am 26. März über die Botschaft der Republik Serbien in der Volksrepublik China 300.000 Einweg-OP-Masken, 2.000 medizinische Schutzanzüge und 10.000 Antikörpertests für COVID-19 an die serbische Regierung gespendet. Diese medizinischen Hilfsgüter werden in Kürze in Serbien eintreffen. Dies ist zugleich das erste Mal, dass Linglong Tire seit der weltweiten Ausbreitung von COVID-19 für ein Land außerhalb Chinas spendet.

Am 30. März 2019 fand in Serbien die Feier zum Projektstart von Linglongs zweiter ausländischer Produktionsstätte Linglong International Europe D.O.O. Zrenjanin statt, auf der auch der serbische Präsident Aleksandar Vucic in Erscheinung trat und eine Rede hielt. Als wichtiges ausländisches Investitionsprojekt in Serbien wird die Fertigstellung dieses Projekts Arbeitsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung schaffen, Einkommen und Lebensstandard erhöhen und die lokale wirtschaftliche Entwicklung fördern.

Linglong engagiert sich beim Aufbau seines Projekts in Serbien aktiv mit gesellschaftlicher Verantwortung und leistet mit dem Sponsoring der serbischen SuperLiga und des Sino-European Chess Elite-Schachtuniers in Serbien Beiträge für die kommunale Verwaltung und die Menschen vor Ort, was den Kulturaustausch zwischen China und Serbien weiter stärken und dem Bekanntheitsgrad von Linglong in Serbien zugutekommen könnte.

Als Reifenhersteller, der sich auf seine internationale Entwicklung konzentriert, nimmt Linglong stets aktiv seine unternehmerische Verantwortung gegenüber den Ländern wahr, in denen sich seine ausländischen Produktionsstätten befinden. Die Spende von medizinischem Material demonstriert das gesellschaftliche Engagement von Linglong, gemeinsam mit der serbischen Bevölkerung zusammenzuarbeiten, um diese Krise zu überwinden.

Die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ist derzeit in eine kritische Phase eingetreten. Linglong Tire, das sich dem Aufruf gestellt hat, eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen, wird die weltweite Entwicklung der Epidemie aufmerksam verfolgen und seinen Beitrag zum Sieg im Kampf gegen COVID-19 leisten.

