#Dudelhilfe: Almdudler hilft heimischer Gastronomie

Ab sofort gehen 10 Cent pro bestellter Flasche im Almdudler-Onlineshop an Österreichs Gastronomiebetriebe

Österreichs Familienunternehmen müssen gerade in einer so schwierigen Zeit wie dieser zusammenhalten. Es ist uns als Traditionsfamilienunternehmen ein Herzensanliegen die Wirtinnen und Wirte hierzulande finanziell zu unterstützen. Almdudler ist durch ihre Treue groß geworden und hat der Gastronomie viel zu verdanken. Nun möchten wir den Wirtinnen und Wirten unter die Arme greifen. Mit heutigem Datum starten wir daher unsere #Dudelhilfe, bei der alle Fans österreichischer Wirtshauskultur mithelfen können: Pro verkaufter Flasche und Dose Almdudler, die in unserem Onlineshop shop.almdudler.com bestellt werden, gehen 10 Cent an Österreichs Gastronomiebetriebe Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein

Die Gastronomiebetriebe in Österreich sind auch überwiegend Familienbetriebe wie wir – oft schon seit vielen Generationen. Sie sind fixer Bestandteil des österreichischen Lebensgefühls und stehen für Geselligkeit und Zeit miteinander. Unsere Aktion startet mit heutigem Datum und läuft so lange bis die Gastronomiebetriebe wieder aufsperren können. Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling

„Dudeln wir auch in dieser beschwerlichen Zeit gemeinsam, wenn wir schon auseinander bleiben müssen! Bleiben wir alle zuhause und nutzen wir die Möglichkeit der Onlinebestellung Sprudelfabrikant, Heribert Thomas Klein

Wien (OTS) - „Österreichs Familienunternehmen müssen gerade in einer so schwierigen Zeit wie dieser zusammenhalten. Es ist uns als Traditionsfamilienunternehmen ein Herzensanliegen die Wirtinnen und Wirte hierzulande finanziell zu unterstützen. Almdudler ist durch ihre Treue groß geworden und hat der Gastronomie viel zu verdanken. Nun möchten wir den Wirtinnen und Wirten unter die Arme greifen. Mit heutigem Datum starten wir daher unsere #Dudelhilfe, bei der alle Fans österreichischer Wirtshauskultur mithelfen können: Pro verkaufter Flasche und Dose Almdudler, die in unserem Onlineshop shop.almdudler.com bestellt werden, gehen 10 Cent an Österreichs Gastronomiebetriebe“ , verkündet Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein.

Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling erklärt die Hilfsaktion weiter: „Die Gastronomiebetriebe in Österreich sind auch überwiegend Familienbetriebe wie wir – oft schon seit vielen Generationen. Sie sind fixer Bestandteil des österreichischen Lebensgefühls und stehen für Geselligkeit und Zeit miteinander. Unsere Aktion startet mit heutigem Datum und läuft so lange bis die Gastronomiebetriebe wieder aufsperren können.“

Jede Bestellung zählt!

Ab sofort werden von jeder im Almdudler Onlineshop gekauften Flasche und Dose Almdudler 10 Cent des Verkaufspreises auf einem eigens dafür eingerichteten Konto gesammelt. Es spielt dabei keine Rolle, welche Gebindegröße oder welche Sorte gekauft wird – jede Flasche beziehungsweise Dose zählt! Ab einem Einkaufswert von EUR 20,- erfolgt die Lieferung versandkostenfrei. „Dudeln wir auch in dieser beschwerlichen Zeit gemeinsam, wenn wir schon auseinander bleiben müssen! Bleiben wir alle zuhause und nutzen wir die Möglichkeit der Onlinebestellung“ , ruft Heribert Thomas Klein alle Almdudler Fans zu ihrer Hilfe auf.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

Rückfragen & Kontakt:

Wenn ihr noch Fragen habt – hier erreicht ihr uns jederzeit gerne:

Almdudler Pressestelle

Christine Gattermeier +43 676 377 65 28

presse @ almdudler.com