Unterstützung der Stadt Wien für SchülerInnen: Gratis-Lernhilfe läuft online weiter

Neues Programm „Lernplanet“ auf W24 und Sammlung kostenloser digitaler Lernmöglichkeiten

Wien (OTS) - „Gerade in der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, dass alle SchülerInnen auch beim Lernen zu Hause gut mitkommen und nicht zurückbleiben. Die Stadt Wien setzt hier deshalb gezielt Angebote: So läuft die Gratis-Nachhilfe „Förderung 2.0“ für 10- bis 14-Jährige jetzt online weiter!“, betonte heute Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Heute Donnerstag starten die ersten Kurse der Wiener Volkshochschulen für Kinder, die bereits für einen Lernhilfekurs angemeldet waren, als Online-Angebot: Dabei gibt es zusätzliche Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch für SchülerInnen von neuen Mittelschulen und AHS-Unterstufen. Diese Kurse haben bislang regulär an den Schulen stattgefunden und werden auch virtuell zur gewohnten Zeiten mit den LernbetreuerInnen, die auch bisher die SchülerInnen unterstützt haben, via Videokonferenz abgehalten. „So versuchen wir, den SchülerInnen weiterhin die Struktur zu geben, die sie gewöhnt sind und die zum Lernerfolg beiträgt“, betont der Wiener Bildungsstadtrat.

Wenn ein Kurs in den Online-Modus übergeht, werden die dafür angemeldeten Kinder via SMS und Mail darüber verständigt und erhalten so die Zugangsdaten zum Kurs. Insgesamt werden über 1.000 Kurse der Gratis-Lernhilfe mit 470 LernbetreueInnen online weiter laufen.

Laufende Ausweitung des Angebotes

„Damit auch jene SchülerInnen, die bislang für keinen Lernhilfekurs angemeldet waren, Unterstützung bekommen, arbeiten wir derzeit daran, die Lernhilfe für SchülerInnen, die eine NMS oder AHS-Unterstufe besuchen, auszuweiten“, betont Jürgen Czernohorszky.Infos dazu gibt es laufend im Internet unter www.vhs.at/gratislernhilfe

Darüber hinaus wird das Angebot der Stadt für das „Lernen zu Hause“ laufend ausgeweitet: „Die Angebotspalette wächst jeden Tag: Zum Beispiel startet kommenden Montag das Programm ‚Lernplanet von und mit Werner Gruber‘ eine Kooperation zwischen dem Stadtfernsehsender W24, dem Wiener Bildungsserver und der Bildungsdirektion Wien“, so Jürgen Czernohorszky.

Auch der stadteigene „Bildungsserver“ hat bereits vor über einer Woche in seinem „Lehrerweb“ eine Sammlung von kostenlosen digitalen Lernressourcen und Tools für das Lernen zu Hause zur Verfügung gestellt, die laufend ergänzt wird. Die Tools sind übersichtlich nach Unterrichtsgegenständen sortiert und bieten auch die Möglichkeit der virtuellen Zusammenarbeit. „Seit letzter Woche bieten wir auch eine Filesharing-Lösung für Lehrende an, über welche Arbeitsunterlagen mit den SchülerInnen geteilt werden können“, so Jürgen Czernohorszky. „Und das Angebot wird sehr gut angenommen: Derzeit nutzen 369 Schulen bzw. PädagogInnen unsere Cloud!“ Alle Infos und Materialien sind unter https://lehrerweb.wien/corona abrufbar.

Schließlich bündelt auch der „Bildungshub Wien“ der Wiener Bildungsdirektion alle Digitalisierungsangebote und informiert auch in einem eigenen Newsletter über neue qualitätsvolle Angebote: https://bildungshub.wien/

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at