#learnathome: Auszeit durch Weiterbildung zum beruflichen Vorteil nutzen

AKADEMIE FÜR ONLINE MARKETING (AOM) bietet Online-Weiterbildungen im Bereich Digital Marketing mit frei wählbarem Startzeitpunkt

Wien (OTS) - Jede Ausnahmesituation birgt auch immer Vorteile, denn das verordnete Social Distancing eröffnet mehr Zeit für Fortbildung. Eingeschränkte Arbeitszeiten aufgrund von Kurzarbeit oder drohender Arbeitsplatzverlust können aktuell durch die Entscheidung für eine Weiterbildung so effektiv wie nie für den beruflichen Vorsprung genutzt werden.

Eine Option, auf die oft vergessen wird, ist die Bildungskarenz: Das AMS ermöglicht Unternehmen, ihre MitarbeiterInnen in Bildungskarenz zu schicken, wodurch weder Lohnkosten anfallen noch Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Ergänzend kann das Personal bis zur Geringfügigkeitsgrenze dazuzuverdienen. In der Kurzarbeit hingegen kann das Home Office zusätzlich als Seminarraum genutzt werden, um das persönliche Fachwissen für zukünftige Herausforderungen zu erweitern.

Egal in welcher derzeitigen Situation Sie sich befinden, die Akademie für Online Marketing (AOM) bietet fachspezifische Online-Fortbildungen mit maximaler Flexibilität von Top-DozentInnen wie den Buchautoren Miriam Löffler oder Dr. Erwin Lammenett an. Abgestimmt auf die weiteren Verpflichtungen kann der Start des Lehrgangs, die Lernzeit und sogar der Prüfungstermin ganz an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Neben einem zertifizierten Abschluss werden die TeilnehmerInnen der AOM gemäß dem Unternehmensleitsatz „Bildung, die verbindet“ fester Bestandteil einer On- & Offline-Community, wodurch auch das eigene Netzwerk nachhaltig erweitert wird. Unsere BildungsberaterInnen klären bei Bedarf über Finanzierungsmöglichkeiten bzw. Teilzahlungsmodelle für Privatpersonen sowie Unternehmen auf.

Dank dem innovativen E-Learning Konzept und der jahrelangen Erfahrung im Bereich digitales Lernen wurde die AOM, als Teil der AMC Wirtschaftsakademie GmbH, in diesem Jahr als Beliebtester Fernstudienanbieter und Beliebteste Fernschule ausgezeichnet. Jetzt die #stayathome Zeit mithilfe der AOM Aktion #learnathome für eine Weiterbildung nutzen und dazu beitragen die Gesundheit Aller zu schützen.

#learnathome Nutzen Sie unser Angebot für Ihren beruflichen Vorteil Jetzt weiterbilden

