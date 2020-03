APA setzt Geiringer-Stipendium 2020 aus

Journalismus-Stipendium mit Studienaufenthalt in Oxford wird 2020 wegen Coronavirus nicht ausgeschrieben

Wien (OTS) - Die APA – Austria Presse Agentur wird heuer kein Alfred-Geiringer-Stipendium für Oxford vergeben. "Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Krise und der noch nicht absehbaren Entwicklung und Folgen in Großbritannien setzen wir das Fellowship für heuer aus", erklärte APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger am Donnerstag. "Sicherheit und Gesundheit der potenziellen Stipendiaten gehen vor."

Seit 2001 ermöglicht die APA mit dem Geiringer-Stipendium jedes Jahr einem Journalisten oder einer Journalistin aus Österreich einen Studienaufenthalt am Green College der Universität Oxford und die Teilnahme am exklusiven Journalism Training Programme der Thomson Reuters Foundation. Fellow 2019 war Philipp Wilhelmer ("Kurier").

Das Stipendium gilt alljährlich für den Zeitraum Oktober bis Dezember, und aus heutiger Sicht sei nicht abzuschätzen, wie sich die Lage in Großbritannien in Bezug auf die COVID-19-Pandemie entwickeln wird, gibt Bruckenberger zu bedenken. "Wir wollen jegliche Ungewissheit vermeiden und hoffen schon jetzt auf viele spannende Bewerbungen im Jahr 2021.“

Über das Geiringer-Stipendium

Der Namensgeber des Stipendiums, Alfred Geiringer, legte den Grundstein für den Weg zur Unabhängigkeit, den die APA seit 1946 gegangen ist. Geiringer emigrierte 1938 aus Österreich und kehrte 1945 als Reuters European Editor zurück. Die APA verdankt ihm maßgeblich die Loslösung aus fast einem Jahrhundert staatlicher Bindung und die Transformation zu einer Nachrichtenagentur, die heute allein den Grundsätzen Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Ausgewogenheit verpflichtet ist. Dank Geiringers Aufbauarbeit zählt die APA heute zur kleinen Gruppe von etwa 20 Agenturen weltweit, die sich im privaten Eigentum der Medien befinden, während die große Mehrzahl der Nachrichtenagenturen, nämlich etwa 90 Prozent, in staatlichem Eigentum oder staatlich kontrolliert ist.

Die APA hat 2001 unter Geiringers Namen einen Fonds zur journalistischen Weiterbildung eingerichtet, der einem Journalisten oder einer Journalistin aus Österreich einen Studienaufenthalt am Green College der Universität Oxford und die Teilnahme am exklusiven Journalism Training Programme der Thomson Reuters Foundation ermöglicht. Das Stipendium geht an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von österreichischen Medien sowie der APA selbst. Bisherige Geiringer-Stipendiaten: Hedwig Kainberger ("Salzburger Nachrichten"), Monika Graf (APA, inzwischen "Salzburger Nachrichten"), Alexandra Föderl-Schmid ("Der Standard", nunmehr "Süddeutsche Zeitung"), Gianluca Wallisch (APA, inzwischen "Der Standard"), Alexandra Frech (APA), Eva Weissenberger (damals "Kleine Zeitung"), Judith Högerl (APA), Monika Kalcsics (ORF), Christoph Griessner (APA), Anna-Maria Wallner ("Die Presse"), Sonja Gruber (APA), Anja Kröll ("Salzburger Nachrichten"), Christoph Schlemmer (APA), Bettina Figl ("Wiener Zeitung") sowie Michael Leitner ("Futurezone.at/Kurier"). Philipp Wilhelmer („Kurier“).

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at