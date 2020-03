AstraZeneca spendet 9 Millionen Mundschutzmasken um weltweit medizinische Fachkräfte im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen.

Verstärkte Bemühungen sowohl zur Entwicklung neuer diagnostischer Testverfahren als auch zur Entdeckung einer vorbeugenden Behandlung von COVID-19.

Wien (OTS) - AstraZeneca spendet 9 Millionen Mundschutzmasken, um medizinische Fachkräfte aus aller Welt im Kampf gegen die weltweite COVID-19-Pandemie (neues Coronavirus) zu unterstützen. AstraZeneca ist der COVID-19 Action Platform des World Economic Forum’s beigetreten, die mit der Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation geschaffen wurde, um die Länder zu ermitteln, die am dringendsten Hilfe benötigen. Italien wird diese Woche die ersten Lieferungen erhalten, andere Länder werden folgen.

Über diese Spenden hinaus beschleunigt AstraZeneca die eigene Entwicklung diagnostischer Testverfahren mit dem Ziel, die Testkapazitäten zu erhöhen und arbeitet gemeinsam mit Behörden an der Ausweitung existierender Screening-Programme. Um die kontinuierliche Versorgung unserer PatientInnen mit Medikamenten sicherzustellen, wird AstraZeneca bei MitarbeiterInnen im gesamten Produktions- und Vertriebs- Bereich ein Screening durchführen.

AstraZeneca‘s Forschungs- und Entwicklungs-Team (R&D, Research & Development) arbeitet unermüdlich daran, monoklonale Antikörper zu identifizieren, um deren Wirksamkeit und Sicherheit in der Behandlung und Prävention von COVID-19 in klinischen Studien voranzutreiben. Mehr als 50 Virologen, Immunologen, Atemwegsspezialisten und Protein-Engineering-Experten aus den Bereichen Forschung, Zulassung und Produktion treiben die Entwicklung einer Therapie zur Eindämmung der globalen Auswirkungen mit höchster Priorität voran.

Pascal Soriot, Chief Executive Officer, sagte: „Unsere Gedanken sind bei denen, die an Covid-19 erkrankt sind und den unermüdlichen MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen, die sie pflegen und medizinisch betreuen. Als Unternehmen haben wir unseren Beitrag darauf fokussiert, mit internationalen Gesundheitsbehörden und anderen Partnern zusammen zu arbeiten, um unser wissenschaftliches Know-How und unsere Expertise zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich spenden wir persönliche Schutzausrüstung und verstärken unsere Bemühungen zur Entwicklung diagnostischer Testverfahren und einer Therapie von COVID-19.“

Die neun Millionen Schutzmasken werden in China hergestellt und von dort ausgeliefert, wobei die führende Stellung AstraZenecas und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem nationalen Gesundheitssystem und dem Produktionssektor die rasche Hilfe in dieser Dimension erleichtert haben.

Seit Beginn des COVID-19-Ausbruchs hat AstraZeneca bereits mehrfach finanzielle Mittel, Medikamente und persönliche Schutzausrüstungen für Gesundheitssysteme in China und anderen Ländern weltweit zur Verfügung gestellt.

Über AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) ist ein globales, wissenschaftsgeleitetes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung verschreibungspflichtiger Medikamente konzentriert, schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen - Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen und Atemwegserkrankungen. AstraZeneca mit seinem Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patienten weltweit angewendet. Besuchen Sie unsere Website unter astrazeneca.com.

Rückfragen & Kontakt:

AstraZeneca Österreich:

Karin Storzer

Communications Manager

karin.storzer @ astrazeneca.com