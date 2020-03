FPÖ-Kunasek: „Asylgroßquartiere in der Steiermark werden eröffnet und der Landeshauptmann schweigt“

Graz (OTS) - Heute wurde bekannt, dass die beiden Asylgroßunterkünfte „Haus am Semmering“ und die Baumax-Halle in Leoben wiedereröffnet werden. Konkret sollen laut Medienberichten 200 neue Asylanten in diesen Unterkünften untergebracht werden. Der freiheitliche Landesparteiobmann Mario Kunasek zeigt sich empört über das Schweigen des ÖVP-Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer. „Wir befinden uns in der größten gesundheitspolitischen Krise der Zweiten Republik, die auch massive wirtschaftliche Folgen haben wird und nichtsdestotrotz wollte die ÖVP offenbar hinter dem Rücken der Bevölkerung zwei Asylgroßquartiere wiedereröffnen. Es stellt sich nun die Frage, wie lange wusste der Landeshauptmann von diesen skandalösen Plänen des Innenministeriums und wie lange enthielt er der Bevölkerung die ihm vorliegenden Information vor. Ich befürchte, dass Schützenhöfer und Innenminister Nehammer unter einer Decke stecken und die Steiermark während der aktuellen Krise unbemerkt mit neuen Asylquartieren belasten wollen. Vermutlich wollte der Landeshauptmann dieses für ihn politisch unangenehme Thema einfach schweigend aussitzen, was ein Skandal der Sonderklasse ist. Als Regierungschef wäre er angehalten, sich gegen die Unterbringung von neuen Asylanten in der Grünen Mark stark zu machen, stattdessen duckt er sich offenbar weg. Die FPÖ wird auf allen Ebenen gegen diesen neu eingeschlagenen Asylkurs vorgehen und politisch massiv gegen die Reaktivierung dieser Quartiere ankämpfen. Wenn Schützenhöfer nicht umgehend klar Stellung gegen diese Unterkünfte bezieht, dann ist davon auszugehen, dass er – ähnlich wie 2015 – ein neuerliches Asylchaos untätig zur Kenntnis nimmt“, so FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.





